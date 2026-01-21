La encuestadora Cifra realizó un estudio sobre la aprobación de la gestión de la Intendencia de Canelones en los primeros cuatro meses del período –el estudio se realizó en noviembre–. Los resultados muestran un saldo positivo de 37 puntos, compuesto por 50% de respuestas buenas o muy buenas, 13% de desaprobación y 37% que calificó la gestión como ni buena ni mala o no opinó.

El estudio también se enfocó en áreas específicas de la gestión departamental. La mejor valoración la obtuvieron la recolección de residuos y el alumbrado público, con saldos positivos de 66 y 58 puntos, respectivamente. El informe de la consultora destaca que se trata de “dos áreas básicas, sensibles y complejas de gestionar”.

En contrapartida, “los principales desafíos” marcados por la población encuestada corresponden a las áreas de caminería, calles y pluviales, que aunque obtuvieron un saldo positivo se redujo a 9%.

Movilidad: transporte metropolitano y aplicaciones

Por otra parte, la encuesta indagó sobre las preocupaciones respecto de la movilidad en Canelones y el área metropolitana. Concretamente, se consultó sobre el proyecto de transporte metropolitano para conectar el departamento con la capital y sobre la habilitación de aplicaciones de transporte, como Uber, Cabify y otras.

Sobre el primer punto, 54% de los encuestados señalaron que se trata de un tema muy importante o importante, sólo 5% respondió que no es importante y 41% que no escuchó hablar del tema o prefirió no opinar.

En cuanto a la habilitación de aplicaciones, 73% de los canarios consideran que es un asunto muy importante o importante, 19% que no lo es y sólo 8% respondió que no escuchó hablar del tema o prefirió no opinar.

El 14 de enero se aprobó en la Junta Departamental de Canelones la normativa para regular el transporte de pasajeros mediante plataformas electrónicas, sin el apoyo de la oposición y en medio de un clima de tensión con algunos actores del transporte contrarios a la iniciativa.