La nueva metodología para calcular el precio de los combustibles que anunció el gobierno en abril del año pasado “es clara” y “transparente”, dijo este jueves la ministra de Industria Energía y Minería, Fernanda Cardona, al ser consultada sobre si el gobierno subirá el precio de los combustibles en febrero. En una rueda de prensa, la titular dijo que está trabajando con la dirección de Energía, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ese sentido, señaló que durante su viaje a China “el equipo va a quedar trabajando junto con Economía esperando el informe de la Ursea, que además se publica, así que es conocido”.

El miércoles, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, planteó la preocupación del sector por el precio de los combustibles y porque la baja internacional no se traslade al precio del gasoil. En diálogo con radio Carve, destacó la necesidad de revisar la metodología utilizada para fijar los precios y volver a la anterior, que son los ajustes mensuales, en lugar de que sea bimensual.

Sobre esto, la ministra destacó que fueron “claros” con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al anunciar el cambio. “Ahora vamos a cerrar el año, que es lo que corresponde, ver realmente cuáles fueron los resultados de eso. Nosotros creemos que la metodología que anunciamos es más transparente, da certidumbre, da estabilidad en los precios”.

“Veremos cuál fue la cadencia del año y veremos si se tiene que proponer algo”, resaltó y consideró que “es un tema como siempre para conversar”. “Nos hemos reunido con todas las asociaciones, tuve reuniones con muchas organizaciones la semana pasada. Sé que el ministro Oddone también, pero se trabaja en equipo, en colectivo, con informes técnicos y, por supuesto, siempre abiertos a conversar”. Cardona dijo que “por ahora” no tiene “ninguna novedad” de modificación en el precio de los combustibles, ya que “en todo caso” es necesario “ver cómo terminó, cómo fue la cadencia”.

A su vez, indicó que “una cosa que pasó desapercibida” es que en diciembre, el gobierno bajó el “precio de estabilización” de 1,5 a 1, lo cual “forma parte también del precio de los combustibles”. “Acuérdense de que nosotros hablamos de un precio de estabilización, que dijimos que pasaba a esta bimensualidad, pero nosotros ahora bajamos el precio de estabilización, así que lo que digo es: démonos el tiempo de poder cerrar el año y poder trabajar con las asociaciones como siempre hicimos”, subrayó.

La ministra tendrá “una agenda muy larga, muy nutrida” en China

Cardona es parte de la delegación del gobierno que viaja a China con el presidente Yamandú Orsi, y según adelantó, le espera una “agenda intensa”. Señaló que ella se queda un día y medio más para “aprovechar la misión para realmente tener reuniones con empresas importantes que están siendo pioneras en muchas cuestiones en el mundo, como BYD, pero también tenemos otras empresas, vamos a hacer visitas a plantas”.

“Estamos hablando de energía, estamos hablando de infraestructura en lo que tiene que ver con telecomunicaciones, estamos hablando de temas de movilidad eléctrica, no sólo en vehículos, también en cargadores y todo lo que tiene que ver con el desarrollo que rodea lo que es la movilidad eléctrica”, sostuvo. Asimismo, mencionó un acuerdo vinculado a la propiedad intelectual, “que es uno de los acuerdos que se firma con presencia de los presidentes”.

“Vamos a tener una agenda muy larga, muy nutrida, y hay que aprovechar este viaje para justamente no sólo presentar a nuestro país con todo lo que tiene para poder mostrar y para poder cooperar y para ver cómo nos complementamos”, resaltó.