Con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, y varios referentes de la gestión capitalina, comenzaron el martes las reuniones itinerantes de la Mesa Departamental del Frente Amplio (FA). La sede elegida para el primer encuentro con los vecinos fue el Club Buceo, sobre la calle Santiago Rivas. Allí, varios militantes del municipio CH se acercaron a plantear sus dudas y reclamos en relación con las decisiones anunciadas por el gobierno departamental, y otros también pusieron sobre la mesa elementos vinculados al trabajo que se viene haciendo a la interna desde el FA, como fuerza política oficialista en el departamento.

Con varias filas de sillas con vecinos y otros afuera mirando por las ventanas abiertas, sobre las 20 horas Bergara inició la instancia haciendo una presentación de media hora. El jefe de gobierno departamental se refirió a lo logrado hasta el momento, para luego detenerse en los planes que resta concretar con foco en las líneas de financiamiento extrapresupuestal solicitadas a la Junta Departamental. Por último, habló de la relación con Adeom Montevideo y anunció una serie de acciones en el municipio CH, lo que dio lugar a aplausos.

Bergara celebró el “marco” de militantes que acompañaron el intercambio y aseguró que se trata del primero de ocho encuentros a los que asistirá en todos los municipios. Reconoció que estos encuentros se darán en paralelo a los cabildos, por lo cual estará dando “dos vueltas” por cada municipio en esta etapa del año. De todas maneras, aclaró que en comparación con los cabildos, las reuniones itinerantes de la Mesa Departamental son “más políticas”.

“Sin perjuicio de lo cual vamos a hacer un pantallazo de dónde estamos parados en términos de la gestión del gobierno departamental, que creo que es una información útil para la labor política en general”, subrayó el intendente. En esa línea, valoró como primer logro ante la atenta mirada de la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, el de haber podido “ordenar los aspectos financieros”. “Tomamos un conjunto de decisiones y de medidas de ordenamiento que nos permiten hoy decir que [el] 2025 muestra una situación financiera saludable con un déficit equiparable a lo que, históricamente, han tenido los gobiernos frenteamplistas”, destacó Bergara.

El jefe departamental puntualizó que “es importante para organizar la tarea política” poner en discusión los “puntos” en los que la oposición de Montevideo “ponía foco”. Se refirió, como ejemplo, a los señalamientos en relación con la “incapacidad” del FA de gestionar “sin tener un déficit enorme”, algo que a su entender en estos primeros meses ya fue contrastado.

A partir de allí, remarcó que el otro foco de la gestión de la Intendencia de Montevideo (IM), a partir del presupuesto quinquenal aprobado por la Junta Departamental, ha estado en las “prioridades” marcadas por la gente en lo relativo a los residuos y tránsito. Minutos después, eso quedaría evidenciado en la propia reunión, dado que ambas temáticas fueron las más presentes en las consultas de los vecinos.

Los fondos extrapresupuestales

“Nosotros pensamos también que la mejora en el desarrollo del departamento puede ir más acelerada de lo que el propio presupuesto permite y por eso es que nos planteamos la posibilidad de planes adicionales que requieren financiamiento por fuera”, destacó Bergara. A partir de allí explicó de qué se trataba cada uno de los puntos, deteniéndose más allá de los residuos, en lo relativo a calles, veredas, saneamiento y la revitalización de Ciudad Vieja.

“Estamos en condiciones de hacer más y de hacerlo más rápido”, aseguró Bergara. En esa línea, recordó que será necesario llegar a una mayoría especial en la Junta Departamental, dado que se trata de financiamientos que superarán el período de gobierno. “Estos cinco planes nosotros no los presentamos en la Junta ya acabados, porque ahí entra también la cuestión política en cuanto a que nos digan ‘estos planes los hace la intendencia, pero es la Junta la que tiene que votar’”, explicó. En esa línea, aseguró que se abrió la puerta a las “sugerencias” de los actores de la oposición.

“Creemos que esto se elabora colectivamente con participación, y que eso derriba un poco esa idea de que esto sea solo un logro del gobierno departamental. Tiene que ser un logro para la gente y que sea un logro de todos los partidos que integran la Junta y los municipios”, destacó. “La oposición a veces plantea lo que a esta altura yo creo que son búsqueda de excusas para no acompañar”, reconoció, Bergara. En ese sentido, se refirió a los cuestionamientos sobre la “transparencia” y anunció que se propondrá en la Junta Departamental “un grupo de seguimiento” de la ejecución de los fondos extrapresupuestales con la participación de ediles de todos los partidos.

“Todos sabemos que, políticamente, la Intendencia de Montevideo es un lugar esencial para lo que es el rol del Frente Amplio, ya no solo en el departamento, sino en la conducción del país; vamos a estar a la altura”, concluyó Bergara en su mensaje a la militancia. Luego de las consultas y los comentarios de los presentes ya terminanda la instancia, fue el presidente de la Departamental, Ricardo Russo, quien dejó la última reflexión.

Respecto a los anuncios hechos por Bergara para el municipio, vinculados a los fondos extrapresupuestales, llamó a no “dejar solos” a los ediles frenteamplistas y recordó que serán necesarios 21 votos. “Como Mesa Departamental vamos a elaborar contenido con respecto a las cinco prioridades, seguramente se va a distribuir en las coordinadoras en las próximas semanas”, anunció el dirigente.

Preguntas, comentarios y cuestionamientos

Los asistentes consultaron a las autoridades sobre algunos problemas personales y otros vinculados al municipio. Las principales dudas fueron en relación a la reforma del sistema de recolección y también en lo que tiene que ver con el transporte. A esto último se refirió Santiago, un militante del “Comité Compañeros” de Parque Batlle, quien reclamó “participación” en relación con las definiciones sobre el transporte metropolitano.

“Hay un tema con la participación y creo que esta actividad en ese sentido está buena. Percibo que hay una separación cada vez más grande entre lo que es la gestión y lo que son las bases”, comentó el militante. Si bien valoró como “súper necesario” el proceso de reforma encarado, cuestionó que se ponga foco en escuchar consultorías privadas y no “se pregunte a la gente qué es lo que se está necesitando”.

“Quienes no lo usan y están en la responsabilidad de gestión, por la sensibilidad de izquierda hay que prestar atención y rever un montón de esas cosas que aparentemente ya están discutidas. Hay mucha disconformidad. Recordemos el costo político que tuvo el corredor Garzón”, advirtió el militante del Comité Compañeros.

Parte de la respuesta en este caso la brindó el coordinador institucional de la IM, Justo Onandi, quien detalló que se está avanzando en el “diseño conceptual” del plan de reforma del transporte y que recién ahora se va a empezar a “trabajar específicamente en los distintos cruces y obras”. Allí Russo sumó que la Mesa departamental convocará al director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, para tratar el tema y “abrir el debate a nivel de los territorios” no solo en lo que se refiere al transporte, sino sobre lo que “implica los cruces y la afectación de la vida de los vecinos”.

Cerrando los comentarios, entre las filas de militantes, apareció la exdiputada Glenda Roldán. Destacando su rol de militante, resaltó la coincidencia con otros compañeros en que es necesario que la IM “produzca” materiales con sus logros para la defensa de la gestión. “Necesitamos material, intendente, es muy importante, nosotros tenemos que trabajar para el gobierno de Montevideo”, enfatizó.

Bergara destacó la importancia de la difusión de contenido, aunque aseguró que desde la intendencia se produce y se difunde en medios. “Nosotros podemos ofrecer contenidos, pero creo que quien tiene que generar los materiales y las barriadas es la fuerza política; es un poco la distribución de roles”, explicó el jerarca.