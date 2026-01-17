Barco de Buquebus llegando al puerto de Colonia, el 3 de enero de 2026.

La Dirección Nacional de Migración informó este sábado que entre el 20 de diciembre del año pasado y el 15 de enero de este año ingresaron al país un total de 654.169 personas; la mayoría de los visitantes son argentinos, 303.217; pero se registró el ingreso de 203.368 uruguayos, 61.297 brasileños, 13.765 estadounidenses y 11.867 paraguayos.

El punto fronterizo en el que se constató la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 129.254 personas; en segundo lugar se ubicó Paysandú, con 123.538 personas; seguido por Fray Bentos, con 118.135 personas, el aeropuerto internacional de Carrasco, con 86.352 personas, y Salto, con 55.116 personas.

La Dirección Nacional de Migración también registró 42.592 ingresos por el puerto de Montevideo, 25.266 por Chuy, 22.376 por Rivera, 20.007 por Río Branco y 19.375 por Maldonado.

Por otra parte, durante el mismo período hubo 601.920 egresos del país. Las mayores salidas se dieron en Colonia, con 109.758 egresos, en Paysandú, con 97.178 egresos, y en el aeropuerto internacional de Carrasco, con 95.166 egresos.