El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunció este martes en conferencia de prensa la implementación de un aumento “significativo” del Bono Crianza —incluido en el presupuesto quinquenal—, así como la puesta en marcha de la canasta higiénica menstrual para personas beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

El director de Transferencia y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Juan Martín Fernández, afirmó que los menores —particularmente los que viven en hogares bajo la línea de pobreza— son una “prioridad absoluta” para el gobierno; en ese marco, definió a la pobreza infantil como un “problema estructural” del país y recordó que alrededor de un tercio de los niños y las niñas en Uruguay viven en hogares que están por debajo de la línea de pobreza. “Las transferencias monetarias son importantes para paliar esas situaciones y aliviar un poco esas exclusiones y esas vulnerabilidades”, afirmó Fernández.

El jerarca anunció que, a partir de este mes, las familias beneficiarias de la TUS tendrán un aumento del Bono Crianza, que será del 50% para los hogares TUS doble (aquellos en situación de mayor vulnerabilidad) y del 25% para los hogares TUS simple. En el caso de los primeros, la prestación pasará de ser de 2.226 a 3.339 pesos; mientras que, en el caso de los segundos, el incremento será de 2.226 a 2.783 pesos.

“30.945 beneficiarios menores de cuatro años y embarazadas van a estar recibiendo este incremento”, apuntó Fernández; y señaló que el ”compromiso” de la actual gestión es que para el año 2028 haya el mismo aumento para todos los beneficiarios de la tarjeta.

Por otro lado, y en el marco del cumplimiento de la Ley 20.375 —que fue aprobada en el período pasado—, el Mides anunció este martes la implementación de la canasta de higiene menstrual dirigida a “personas menstruantes de entre 12 y 50 años” que sean beneficiarias de la TUS. Los recursos para la canasta de higiene menstrual fueron aprobados en el último presupuesto quinquenal.

En principio, se empezarán por los hogares TUS doble, que son “los que viven la peor situación de exclusión y de pobreza”, apuntó Fernández. Se trata de una prestación anual de 1.200 pesos por persona —es decir, 100 pesos por mes—, que se carga mensualmente a la tarjeta. Al igual que con el incremento del Bono Crianza, el objetivo es cubrir a toda población beneficiaria de la TUS. Por el momento, la canasta de higiene menstrual abarcará a 82.806 personas.

“Es un esfuerzo presupuestal grande que hacen el Ministerio y el gobierno por dirigir una prestación, en primer lugar, a los hogares más pobres del país, y en segundo lugar, tratando de mitigar esta inequidad de género, que significa tener un gasto extraordinario para los productos de higiene menstrual”, resaltó Fernández.

Leé más sobre esto: Presupuesto para el Mides prioriza políticas de cuidados, discapacidad, salud mental y situación de calle

Un balance

Por otro lado, Civila repasó durante la conferencia de prensa los “44 hitos de transformación” que se fijó el Mides para las 44 semanas transcurridas desde la asunción del presidente de la República, Yamandú Orsi, en marzo del año pasado.

Entre los puntos destacados, el ministro hizo hincapié en la problemática de la situación de calle, “un tema que ha sido muy relevante durante el año pasado”. En cuanto a su abordaje, Civila destacó el Plan Invierno, que fue “el más grande en la historia del país”, con incrementos de las plazas de alojamiento y extensión de servicios 24 horas. Asimismo, señaló que en 2025 se brindó atención y asistencia a más de 13.000 personas, un 22 % más que el año anterior.

“Las respuestas a la problemática en el interior se incorporaron al sistema Smart, que permite su monitoreo informático, y generamos también una respuesta de 24 horas en el 100 % de los casos de personas gestantes en situación de calle”, añadió Civila.

Referentes del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep) estuvieron presentes este martes en la conferencia de prensa del Mides y hablaron con la diaria sobre el trabajo que realizan junto a la cartera. “Por primera vez en la historia, mujeres que viven en la calle pueden tener el kit de menstruación. Eso es un pedido de Nitep y una forma de reivindicar una lucha colectiva”, subrayó Eduardo Cabrera, miembro del colectivo, integrado en su mayoría por personas en situación de calle.

No obstante, Cabrera señaló que tanto la pobreza como la situación de calle “son temas que necesitan la presencia de todo Estado”. “Es muy difícil que un solo ministerio pueda resolver tanta urgencia”, afirmó. “Si esto no lo atendemos ahora, para 2030 va a haber más de 20.000 personas en la calle”, agregó.

“Es un tema de políticas anteriores que nunca atendieron la emergencia social; esto no lo solucionás en cinco años. No importa qué gobierno gobierne, sino continuar con la misma línea de trabajo. Ojalá podamos pensar en un futuro mejor, en un Uruguay igualitario, más humanizante y en que las infancias y toda la estructura que está dentro de los asentamientos irregulares tenga una solución habitacional a largo o mediano plazo”, manifestó.