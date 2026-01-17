El presidente Yamandú Orsi durante su discurso en la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el sábado 17, en Asunción, Paraguay.

Durante su discurso en la ceremonia de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras 25 años de negociación, el presidente de la República, Yamandú Orsi, señaló que algunos tratados “se firman cuando las condiciones son ideales”, otros, “cuando las circunstancias lo exigen”, y también “están aquellos acuerdos que se construyen porque existe una convicción profunda de que vale la pena realmente sostenerlos en el tiempo, y este es uno de ellos”.

“Durante 25 años nuestras naciones eligieron el camino más exigente, el del diálogo persistente, la negociación paciente, la búsqueda de reglas compartidas, aún cuando el contexto cambiaba y el mundo parecía moverse en otra dirección. Los aquí presentes lo sabemos bien: el camino más exigente es el camino del acuerdo”, afirmó Orsi en el evento que tuvo lugar este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay.

En la misma línea que sus pares de Brasil y Paraguay, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, el mandatario uruguayo dijo que la rúbrica del tratado refuerza la creencia en los “consensos duraderos”, en las “instituciones” y en “un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación”.

La firma del acuerdo en Asunción se da días después de que el Consejo Europeo aprobara, pese a las negativas de varios países -entre ellos, Francia, Hungría y Polonia-, los términos del tratado. Todavía resta que el texto sea aprobado en los parlamentos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como también en el Parlamento Europeo. Asimismo, los países miembros del Mercosur aún deben resolver cómo se distribuirán internamente las cuotas de acceso al mercado europeo.

“Hoy no estamos cerrando un capítulo, sino que estamos asumiendo una responsabilidad histórica. La responsabilidad de demostrar que el Estado de derecho, la democracia republicana y el comercio justo son las herramientas plenamente vigentes para mejorar la vida de las personas”, continuó Orsi.

El presidente uruguayo resaltó que, “en un mundo atravesado por tensiones”, el acuerdo entre ambos bloques “adquiere una relevancia particular”, tanto porque “constituye la asociación comercial integral más grande del mundo” como porque “reafirma una decisión clara de apostar por las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes”.

Para Uruguay, “integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo”

Asimismo, Orsi apuntó que, para Uruguay, la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea forma parte de “una aspiración central de su inserción internacional”, en el marco de una política exterior “sostenida durante más de 25 años por todos los presidentes, aún en la alternancia de partidos, y por todo el sistema político y sociedad del Uruguay”.

En ese sentido, si bien la mayoría del sistema político uruguayo ha celebrado la concreción del tratado, algunos actores sociales, como la Confederación de Sindicatos Industriales, han advertido sobre los efectos negativos que podría tener el acuerdo en la industria nacional. Del mismo modo, desde el sector lácteo se ha señalado el riesgo de que Uruguay pierda pisada en el mercado brasileño por el ingreso de algunos productos lácteos de la Unión Europea, que son subsidiados.

Leé más sobre esto: ¿Qué posibles impactos tendría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la industria uruguaya?

En su discurso, Orsi señaló que actualmente la Unión Europea es el “tercer socio comercial en bienes” de Uruguay y apuntó que, según las estimaciones que tiene gobierno uruguayo, el acuerdo implicará para el país “un crecimiento de un punto y medio del PBI, un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de medio punto”. “Estos números expresan una clara determinación: para países con una escala como la nuestra, integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo”, subrayó.

Desde el equipo económico se ha señalado que “la ganancia más inmediata, claramente, es para el sector cárnico”, mientras que otros productos, como la lana y la pesca, también obtendrán beneficios a partir de la reducción arancelaria. Así lo indicó el director de Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, en declaraciones a Telemundo.

El jerarca apuntó, por otro lado, que “toda la manufactura no asociada a recursos naturales que vende a la región se va a ver desafiada porque va a enfrentar mayor competencia”. En concreto, mencionó a los productos químicos y farmacéuticos y a la industria automotriz.

Leé más sobre esto: https://ladiaria.com.uy/verifica/articulo/2026/1/carne-arroz-y-lacteos-los-productos-de-interes-para-uruguay-dentro-del-acuerdo-entre-el-mercosur-y-la-union-europea/

En Asunción, Orsi puntualizó que el Mercosur y la Unión Europea conforman un espacio de 750 millones de personas y “cerca del 20% del producto bruto mundial”. No obstante, afirmó que la “fuerza” del tratado firmado este sábado no reside únicamente en “su escala”, sino también en “el mensaje que hoy transmite”.

“Hoy podemos decir que para Uruguay valió la pena sostener la convicción clara de que el Mercosur era el camino del progreso”, destacó Orsi. De todos modos, el mandatario uruguayo consideró que el acuerdo firmado este sábado en Asunción “también interpela al Mercosur”. “Nos invita a modernizar nuestra agenda externa y a consolidar la integración regional para proyectarnos aún más en el mundo. Integrarnos no nos debilita, nos potencia”, expresó.

“Uruguay cree en los acuerdos, cree en las reglas, cree en el concepto de consenso; y está convencido de que este acuerdo es un llamado a las democracias del mundo para mostrar que son el verdadero vehículo para mejorar la vida de las personas, porque los acuerdos históricos no se recuerdan por el día que se firman, sino por todo lo que permiten construir después”, finalizó Orsi.