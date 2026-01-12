El directorio del Partido Nacional (PN) se pronunció este lunes sobre la situación política en Honduras, luego de las elecciones nacionales del pasado 30 de noviembre en las que fue proclamado ganador -24 días después de la votación- el candidato de la oposición, del Partido Nacional hondureño, Nasry Asfura.

El proceso electoral del país centroamericano incluyó, entre otras cosas, acusaciones de irregularidades y una condena por parte de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a la “injerencia” del gobierno de Estados Unidos. Antes de la votación, durante la campaña electoral, el mandatario estadounidense, Donald Trump, llamó a los hondureños a votar por Asfura, a quien definió como “el único verdadero amigo de la libertad”.

En la declaración del PN, que lleva la firma de su presidente, Álvaro Delgado, el partido político uruguayo expresó su respaldo al “resultado electoral del pueblo hondureño el pasado 30 de noviembre, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó al ciudadano Nasry Asfura como presidente electo” y afirmó que “la voluntad popular es la más firme señal de la autodeterminación de los pueblos, base esencial del derecho internacional”.

Asimismo, el PN repudió “los actos de violencia e intimidación ejercidos por parte del actual oficialismo contra parlamentarios y miembros del partido que obtuvo la mayoría”. El pasado jueves, un artefacto explosivo fue lanzado contra una diputada del partido de Asfura en el marco de una sesión del Parlamento hondureño en el que se trataría un informe sobre el resultado electoral, según informó la agencia Efe.

El PN señaló en el comunicado que, “en ese sentido, se han pronunciado varios países democráticos de América Latina, así como la Unión Europea y la OEA”. Sin embargo, todavía “no ha habido un pronunciamiento del gobierno uruguayo”, que, según el PN, está “alineado nuevamente con Brasil, Nicaragua, Cuba y Chile” por “esporádicas simpatías ideológicas que nada tienen que ver con el interés nacional y americano”.

“Exigimos a nuestro gobierno que se pronuncie a favor del derecho internacional y la autodeterminación del pueblo de Honduras y respalde su pronunciamiento”, manifestó, por último, el PN.

Hasta ahora, la cancillería uruguaya ha emitido un único comunicado sobre Honduras, en el que se señala que Uruguay “tomó nota” de la decisión del Consejo Nacional Electoral hondureño, que proclamó, “tras un prolongado y polarizado escrutinio”, como triunfador a Asfura.

“Uruguay felicita a Asfura por su elección y expresa su voluntad de trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 25 de diciembre.

La de este lunes no es la primera declaración del PN sobre Honduras. El 10 de diciembre, el partido había expresado su “profunda preocupación” por la incertidumbre de los días posteriores a la votación. “Adicionalmente el proceso electoral se ha encontrado con diversas amenazas de impugnación del resultado electoral, ya sea por el derrotado partido gobernante, como desde el propio presidente de los Estados Unidos, quien amenazó con desconocer cualquier resultado que no diera por ganador al candidato de su preferencia”, expresó, en ese momento, el PN, que abogó por el “respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”.