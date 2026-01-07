Desde que se anunció, la adquisición de la estancia floridense María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) en honor a José Mujica fue un parteaguas entre gobierno y oposición. Con una interpelación a Alfredo Fratti mediante y con la discusión para crear una investigadora parlamentaria postergada para después del receso estival, la diaria recorrió el predio, donde se yerguen más de 1.000 hectáreas de forraje.

El presidente de la institución, Alejandro Henry, dijo este martes en Valor agregado de Radio Carve que, de los tres “ejes fundamentales” diseñados para la estancia –el campo de forraje, el campo de recría y la instalación de unidades productivas–, “esta primavera se arrancó con el banco de forraje abarcando 1.122 hectáreas” y de la mano de cinco gremiales, además de “381 productores con perfil para recibir grano y forraje” durante el otoño siguiente ya identificados en la zona de influencia. La demanda resultó mayor a la esperada, ya que originalmente se esperaba alcanzar “a 180 o 250 productores”.

Sobre los tambos, aseveró que lo tenían previsto para 2027, pero pretenden adelantar el proceso de llamado: “Si todo rueda bien, vamos a poder llamar en marzo/abril para seis u ocho unidades productivas iniciales”. Consultado sobre si podrían instalarse menos tambos o de una menor escala a lo previsto inicialmente, Henry respondió que “eso es lo que todavía no hemos definido” y puntualizó “alguna posibilidad” de instalar tambos nuevos “en alguna zona cercana a María Dolores”, con “dos campos que hemos estado revisando y podrían significar lugares de instalación de nuevos emprendimientos lecheros”.

“Es una posibilidad concreta que está en análisis. No estoy diciendo que vayamos a hacer eso. Lo que sí digo es que nosotros –lo hemos dicho siempre– no tenemos una cabeza dogmática, somos pragmáticos. Si vemos que una cosa es mejor de lo que habíamos previsto, sin duda que si estamos con respaldo técnico para cambiar de posición, lo vamos a hacer”, aseveró al respecto.

A pesar de lo anterior, mesuró y dijo que “el proyecto madre sigue en pie” con sus tres pilares y “dentro de eso, después va a tener cierta movilidad”. Indicó que también se encuentran analizando “la posibilidad de la recría y engorde de machos de razas lecheras en el corral de engorde”, por lo que ese proyecto también podría ser un candidato para “encajar no sólo en el campo de recría de María Dolores, sino también en los otros campos de recría que ya tienen las gremiales en distintos lugares”.

“La carne hoy es una posibilidad muy interesante, y ver una unidad lechera como una unidad lechera que además produce carne y tiene otro ingreso también lo vemos con buenos ojos”, dijo.

El destino de las tierras y la adquisición de nuevos predios

Sobre el destino de las tierras en el resto del campo, al margen de las hectáreas para forraje, Henry precisó que las áreas donde irían las unidades lecheras “van a ir a cultivos de invierno” y en los campos naturales “seguramente vamos a dar pastoreo por 12 meses, como hace siempre el INC cuando toma un campo antes de asignarlo”.

También indicó que durante 2025, además de María Dolores, “se compraron 6.000 hectáreas más de campo” y el total de adquisiciones ascendió a 10.000: “Nos aprobaron en el presupuesto 30 millones de dólares por año para compra de tierra. Eso nos da luz verde para todos estos proyectos de desarrollo de la lechería”, complementó de cara a este año.

Con ese capital disponible para los años venideros “el énfasis va a ser la lechería” y si bien lo anterior “no quiere decir que no vamos a trabajar sobre otros rubros”, el “objetivo fundamental” es detener “la pérdida de productores dentro del sector”.

Finalmente, Henry se refirió al plan estratégico de la institución que preside y que se presentó “a todos los funcionarios, no sólo a los técnicos”. Como líneas principales listó, por ejemplo, un “mayor aporte de capital, mayor aporte de asistencia técnica y una mejor distribución de las tierras priorizadas en jóvenes y mujeres”. Otro elemento es el análisis semanal “colonia tras colonia”: “Si mañana la colonia Aparicio Saravia se va a destinar a producción ganadera, vamos a pensar en el apoyo inicial de sus productores, con la asistencia técnica, cómo lo vamos a ir integrando en los otros programas del ministerio, qué tipo de energía precisamos”, ejemplificó.