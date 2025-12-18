La propuesta de crear una investigadora parlamentaria por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), impulsada por los partidos de la Coalición Republicana, tuvo este miércoles un nuevo traspié. La Cámara de Diputados se extendió discutiendo, entre otros proyectos, el de lavado de activos, y se resolvió que el debate sobre la investigadora quede para febrero.

La oposición no había logrado llegar a una posición única sobre este tema. Tras la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fatti, se conformó una comisión preinvestigadora, pero en setiembre, con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, se decidió postergar el tratamiento de la aprobación de la investigadora, mientras los partidos de la coalición e Identidad Soberana optaron por denunciar el caso en la Justicia Penal.

La discusión sobre la investigadora estaba prevista en el orden del día de la sesión de Diputados del 10 de diciembre, pero se postergó, situación que se repitió este miércoles. Los diputados de la coalición tampoco tenían claro cuál sería la postura de Cabildo Abierto en la sesión, y se resolvió que el tema se trate en febrero.