Este miércoles, la Dirección Nacional de Bomberos informó sobre un “incendio estructural” que se detectó próximo a las 19.45 en las calles Diego Lamas y Avenida Blandengues de la ciudad de Salto, capital del departamento homónimo. Según la misiva a la que accedió la diaria, se trató de “un incendio estructural en un galpón destinado a mercado de horticultura” que estaba ubicado a menos de una cuadra de la terminal de ómnibus, en la zona este de la localidad.

La primera dotación de funcionarios en arribar a la zona constató “un incendio de considerables proporciones” que estaba afectando activamente a “un depósito con una superficie de unos 50 metros por 20”.

Así, las autoridades informaron que se procedió a “atacar” las llamas con “manguerotes y líneas de 45 milímetros”, lo que permitió controlar la situación. Posteriormente, “se trabajó en tareas de remoción y enfriamiento a fin de evitar reigniciones” y el siniestro no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales.

Aquiles Mainardi, coordinador de Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), dijo a la diaria que el galpón contaba con “aproximadamente unos 20 operadores” y “se habla más o menos de 50” trabajadores. Aseveró que hubo “pérdidas totales para varios de los operadores, productores ellos, que perdieron obviamente toda la mercadería que estaba ahí y lo que son los envases de comercialización”, además de algunos “que perdieron sus cámaras de frío”.

Las autoridades se encuentran evaluando las condiciones edilicias para saber si permiten, o no, continuar utilizando el predio.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, explicó a este medio que el galpón funcionaba como un mercado y lugar de acopio de frutas y verduras. Dijo que, de los puestos que albergaba, al menos diez tuvieron pérdidas totales, aunque todavía “se está evaluando de cuánto fue la pérdida”: “Son varios acopiadores que trabajan con el tema de fruta y verdura. Son muchos. Es del estilo de la UAM [Unidad Agroalimentaria Metropolitana] pero muy pequeño; acá está pensado que se vayan a otro lugar que está próximo a inaugurarse”, señaló.

“Es un galpón antiquísimo. Hace muchísimos años que están los puesteros ahí”, consignó. Dijo que “más bien acopian” en el lugar para luego distribuir la mercadería en distintos comercios. El intendente, Carlos Albisu, estuvo en el lugar y saludó a los funcionarios que intentaban controlar el fuego.