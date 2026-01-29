Este jueves, el representante colorado Felipe Schipani presentó una exposición escrita en el Parlamento para que sea enviada a OSE, en la que solicita “que se exonere del pago de agua potable del mes de enero a los vecinos afectados por la salida de agua marrón, con mal olor y mal gusto en la zona metropolitana”, según informó el diputado en un comunicado. En el texto enviado, Schipani sostuvo que su pedido “no constituye un beneficio gracioso, sino una forma de resarcimiento frente a la prestación defectuosa del servicio”.

Ante denuncias de usuarios sobre turbiedad y mal olor en el agua suministrada por OSE en algunos barrios de Montevideo, la empresa estatal informó en un comunicado el lunes que el agua “se mantiene dentro de los parámetros de potabilidad establecidos”. En el texto se consignó que el gerente del Área Metropolitana de OSE, Gabriel Apolo, explicó “que el fenómeno estuvo vinculado a una primavera particularmente seca y a un evento de lluvias intensas registrado a comienzos de enero, que se produjo en un contexto de muy baja humedad previa de los suelos en la zona centro-sur del país”.

En ese contexto, en el comunicado se señaló que OSE “detectó en los primeros días variaciones en los parámetros sabor y color del agua bruta, lo que motivó ajustes en los procesos de tratamiento”. “El episodio vinculado al sabor fue corregido rápidamente y dejó de registrarse en los análisis posteriores”, dijo Apolo. En cuanto al color, el jerarca explicó “que se trató de un aumento significativo de los valores medidos directamente en la cuenca, lo que implicó mayores exigencias para el tratamiento”. Sostuvo que “los picos de color se fueron controlando y mejorando progresivamente”, aunque aún continúan “realizando ajustes para corregirlo totalmente”. “El episodio vinculado al sabor fue corregido rápidamente y dejó de registrarse en los análisis posteriores”, finalizó Apolo.

En su exposición, Schipani afirmó que “los usuarios pagan la tarifa del agua potable con la expectativa legítima de recibir un suministro sin turbiedad, sin olor ni gusto anómalos. Cuando esas condiciones básicas no se cumplen, el servicio que se factura no es el servicio que efectivamente se brinda. En consecuencia, sostuvo que “resulta razonable y ajustado a criterios de equidad que OSE asuma una compensación frente a los usuarios afectados, en tanto estos han abonado por un servicio que no fue prestado en las condiciones debidas, configurándose así un perjuicio directo”. “La exoneración del pago de la factura correspondiente al mes de enero constituye, en ese marco, una medida de resarcimiento mínima y proporcional frente a la afectación sufrida”, finalizó.