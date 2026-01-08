Tras un receso entre el 31 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 para efectuar “la carga masiva de datos y la actualización del sistema tributario para el nuevo ejercicio anual”, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) se reactivó este jueves y ya es posible consultar el valor de la patente, así como realizar pagos y trámites asociados al sistema informático.

Además, desde el Sucive informaron que este 20 de enero vence el plazo para pagar la patente y existen “bonificaciones del 20% por un pago anual al contado y 10% por pago de cuotas en fecha”.

El pago se puede efectivizar tanto de forma electrónica, en la página web oficial del servicio, como en agencias de cobranza. De optar por la vía digital, el sitio web acepta tanto medios de pago emitidos en Uruguay como en el extranjero, entre los que se incluyen Banred, VISA, el Banco República (BROU), Itaú, BBVA, Scotiabank, Heritage, Bandes, Santander y HSBC.

Valores actualizados

El viernes 14 de noviembre, el Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad “el nuevo régimen de tributación para los vehículos de transporte que regirá durante el año 2026”.

Para la categoría A, que agrupa a los automóviles, los empadronamientos 0 kilómetro tendrán una alícuota del 5% sobre su valor de mercado sin IVA; los vehículos usados, del 4,5% sobre el valor de mercado; los vehículos eléctricos 0 kilómetro, del 3% sobre el valor de mercado sin IVA; y los vehículos eléctricos usados hasta el 31/12/25, del 2,25% sobre su valor de mercado. Por otro lado, para los vehículos anteriores a 1991 hay otros criterios de tributación, asociados al modelo y a valores fijos: los vehículos de hasta 1975 no pagan; entre 1976-1980 abonan un valor fijo de 2.923 pesos; entre 1981-1985, de 4.385; y entre 1986-1991, de 8.770.

Por último, en la categoría C –a motos y “asimilados”– el criterio toma en cuenta si el vehículo es nuevo o usado y la cilindrada. Por un lado, las motocicletas empadronadas 0 kilómetro a partir de 500 cc abonarán una tasa del 5% del valor de mercado menos IVA y para las nuevas de hasta 499 cc el monto será “determinado por la intendencia del primer empadronamiento”. En otro orden, las usadas desde 500 cc y empadronadas en 2024-2025 efectuarán un pago del 4,5% de su valor de mercado y las de hasta 499 cc y mayores o iguales a 500 cc empadronadas hasta 2023 tendrán un “ajuste de patente 2025 por el índice de precios del consumo (IPC)”.

MTOP solicitó a extranjeros verificar multas

El 23 de diciembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) recomendó a los turistas extranjeros que antes de abandonar el país verifiquen si registran multas y abonen lo adeudado a través de la web, de la aplicación del Sucive –donde pueden ingresar su matrícula para verificarlo– o en redes de cobranza, en línea con el Decreto 176/024, de junio de 2024.

“Desde mayo de 2025 rige un sistema de notificación por correo electrónico para vehículos con matrícula extranjera registrados en el sistema de telepeaje, que detalla los datos de la infracción y habilita el pago en línea. Además, se encuentra disponible una línea telefónica internacional para consultas desde el exterior (+598 4725 1139), que se suma a la línea gratuita 0800 1139 dentro del país”, informó el comunicado.

Los conductores también tienen la posibilidad de adherirse al servicio de “Suscripción de Avisos de Infracciones por Exceso de Velocidad”, un sistema informático que envía alertas por correo electrónico en el caso de registrarse una infracción por ese motivo.

Finalmente, la cartera consignó que para circular por el país los turistas tienen dos opciones disponibles. Las estadías más largas pueden ampararse en el Abono Extranjero, un pago de 1.141 pesos que puede solicitarse en los peajes y permite a los vehículos con matrículas extranjeras “circular libremente por todos los peajes del país durante 15 días corridos”. Por otro lado, y pensado para estancias más breves, existe el Pase Turista, un trámite que permite el cruce por peajes “mediante la lectura automática de la matrícula” y se solicita en la web o en la aplicación de Telepeaje.