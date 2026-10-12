Embajadora uruguaya en Panamá afirmó que no hay compatriotas evacuadas o que necesiten asistencia tras el terremoto

La embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarrubia, aseguró que “no hay uruguayos o uruguayas que hayan sido evacuados ni que estén en una situación que requieran asistencia del Estado uruguayo” como consecuencia del terremoto de 7,2 grados de magnitud que sacudió al sur del país centroamericano.

En una conferencia de prensa teleasistida organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar las repercusiones del desastre geológico, Villarrubia dijo que la comunidad uruguaya en Panamá, que es “relativamente pequeña” y “está muy bien asentada” –según estimó, la conforman entre 800 y 1.000 personas–, e indicó que ni la misión diplomática en el país ni la cancillería uruguaya tienen conocimiento de casos de fallecimientos, lesiones o daños materiales entre sus integrantes.

Villarrubia explicó que aunque el terremoto “generó varios daños a infraestructuras críticas y a hogares”, en la zona del epicentro, en el sur del país, y “bien pudo haber sido una tragedia” dada su magnitud, por el momento no se constataron víctimas mortales ni heridos graves en general, aunque sí afectaciones. La embajadora uruguaya caracterizó al suceso como “histórico” e “inusitado”, y que no se observaba un evento similar hace más de un siglo, por lo que llamó a guardar tranquilidad. En ese sentido, manifestó su solidaridad con el pueblo de Panamá.

Con respecto a los uruguayos que no residen en el país, pero sí lo utilizaron como punto intermedio de transporte y se encontraban varados –mayoritariamente en el aeropuerto de la ciudad de Tocumen, a las afueras de la capital del país–, explicó que la cancillería “desplegó una acción coordinada” que involucró a la Dirección General de Asuntos Consulares de la cartera, así como la embajada en sí misma, e implicó también un esfuerzo coordinado “con otras misiones de uruguay en el exterior”.

Villarrubia sostuvo que “hubo un poco más de 60 personas que estuvieron demoradas en sus tránsitos” por períodos de tiempo de entre 12 y 24 horas, pero que ya retornaron a Uruguay el sábado por la tarde. “Estamos al día: hoy no tenemos registro de personas que estén demoradas en Tocumen”, afirmó, si bien reconoció que eso no excluye eventuales demoras en otros puntos de tránsito.

La embajadora aseveró que “la cuestión de la asistencia a los compatriotas está aceitada” y “sigue siendo una prioridad de política exterior”. Matizó que aunque las personas que se encontraban varadas en el mencionado aeropuerto retornaron al país, pueden haber retrasos en otros puntos en la medida que se registren réplicas de magnitud considerable, y existen quienes “siguen atravesando contratiempos en términos de sus escalas en Panamá”. Es así que recomendó explorar rutas alternativas como “una cuestión a tener en cuenta para evitar demoras, contratiempos [y] posibles cancelaciones de vuelos” en la medida de lo posible.