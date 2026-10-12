Agustín Canzani: “El gobierno está haciendo las cosas que prometió”

El sociólogo dijo que el gobierno tuvo “una luna de miel muy corta y menos intensa que cualquiera de los otros gobiernos frenteamplistas”.

El sociólogo y director de la Fundación Liber Seregni, Agustín Canzani, señaló este lunes, entrevistado por la diaria Radio, que algunos cambios estructurales a nivel social ayudan a explicar las desconexiones entre el actual gobierno del Frente Amplio y su militancia política. Consideró que la administración de Yamandú Orsi tuvo un período de gracia ante la opinión pública menos duradero e intenso que el de otros gobiernos frenteamplistas, así como un menor nivel de aprobación inicial.

La Fundación Liber Seregni integra la Coalición Internacional de Pensamiento Democrático (Ciped), una red regional conformada por varias fundaciones de izquierda que busca desarrollar insumos e ideas para propuestas políticas. Según explicó Canzani, la fundación trabaja particularmente en cuestiones vinculadas a la construcción de identidad.

Señaló que hubo algunos posicionamientos del gobierno que generaron rispideces con su base política, como por ejemplo en lo que refiere al conflicto en Gaza. En ese sentido, Canzani indicó que “hay factores estructurales que van a seguir generando restricciones para que el gobierno tenga un apoyo mayoritario”. Explicó que se trata de una sociedad más diversa, con modificaciones en el mundo del trabajo, así como en la forma de organizar la vida. Lo que se ve reflejado en cambios en la sociabilidad en tanto “hay menos dinámica barrial y menos comunicación cara a cara”.

En esa línea, dijo que la crisis de representación es global en una sociedad que tiene más información, pero menor capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero. Explicó que existe un desafío transversal a todos los partidos políticos para poder encontrar nuevos mecanismos que generen comunidad.

En lo que refiere al desempeño del gobierno actual, Canzani apuntó que “el gobierno está haciendo las cosas que prometió”. Señaló que el gobierno está trabajando con los sectores más vulnerables, así como en materia de seguridad y en lo que respecta a buscar alternativas para el crecimiento económico a través de proyectos como la Ley de Competitividad. Por su parte, indicó que en materia de seguridad y economía se trata de fenómenos globales, por lo que es más difícil encontrar impacto.

Consultado sobre la reelección de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, Canzani señaló que no se trata de un hecho menor el amplio consenso en torno a la decisión. En tanto Pereira “logra reunir la aprobación de diversas tendencias de la fuerza política”.

En ese sentido, apuntó sobre el desafío que representa la estructura organizacional del Frente Amplio para atender la participación de las nuevas generaciones. “Su estructura de organización y participación está pensada desde sus orígenes para un país que era diferente”, enfatizó.

Coyuntura regional

Sobre el resultado electoral de la primera vuelta en Brasil, Canzani indicó que se trata de un resultado sorpresivo, pero no improbable. “La tendencia decía que Flávio Bolsonaro venía creciendo”, señaló. Expresó que se trata de una victoria relativamente transversal, dado que el candidato bolsonarista obtuvo la victoria en la gran mayoría de los municipios brasileños.

Consideró además que uno de los grandes ejes que definió la elección en Brasil responde al concepto de “los pánicos morales”, un temor sobredimensionado por los cambios culturales que la derecha utilizó a su favor.