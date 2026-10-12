Consejo de Ministros: el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para crear la causal de retiro anticipada a los 60 años

La iniciativa será remitida al Parlamento esta semana; la nueva causal jubilatoria permitiría a los trabajadores de entre 60 y 65 años, con 30 años de aportes, acceder a la jubilación.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este lunes a su gabinete en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Al término del Consejo de Ministros, que se extendió por unas tres horas, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, brindó una conferencia de prensa para comunicar los principales temas que se abordaron.

El orden del día del Consejo de Ministros tuvo tres puntos. En primer lugar, se recibió al secretario nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González, quien presentó un avance sobre la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sánchez indicó que primero se pensó “cuáles son los grandes problemas que tiene Uruguay en términos científicos, en términos biológicos, en términos sociales”. A partir de ese diagnóstico, “se empezó a elaborar el plan para ver de qué manera la ciencia puede contribuir a los desafíos nacionales”, señaló. El jerarca explicó que el plan entrará en una segunda fase, que estará centrada en “relevar cuáles son las capacidades que tiene el país para hacer frente a estos desafíos” y culminará aproximadamente en mayo de 2027, cuando se presentará una hoja de ruta.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros analizó la disminución de la cantidad de personas y hogares por debajo de las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026, que recogió el último informe del Instituto Nacional de Estadística con respecto a la estimación de la pobreza por el método del ingreso. Al respecto, Sánchez dijo que “son datos muy auspiciosos, que, en definitiva, impactan en que un conjunto muy grande de ciudadanos uruguayos han salido de la pobreza”.

Si bien señaló que “siempre las evaluaciones hay que hacerlas cuando se completan en un año entero”, el secretario de Presidencia reafirmó que los resultados “están demostrando una tendencia a la baja de la pobreza, que para un gobierno de izquierda es muy relevante”. “Implica, de alguna manera, que el rumbo que estableció el gobierno en su presupuesto nacional, que fue priorizar a los sectores más sumergidos, impactando con un conjunto de medidas de política económica y de apoyo a las familias, está empezando a dar resultados”, afirmó. Las cifras registraron descensos de 2,9 puntos porcentuales en la cantidad de personas en situación de pobreza y de 2,3 puntos porcentuales en la de hogares, en comparación con el mismo período del año anterior.

“Esto no es una cuestión solo para festejar la foto; hay que seguir trabajando en la profundización, justamente, de la igualdad en Uruguay, y esa es la agenda del gobierno”, afirmó.

Por último, el Consejo de Ministros aprobó este lunes el envío de un proyecto de ley para generar una causal de jubilación anticipada a los 60 años, una de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social. Sánchez señaló que el proyecto será remitido esta semana al Parlamento, donde esperan que “cuente con los votos necesarios para cumplir uno de los objetivos del Diálogo Social y un objetivo con el que se comprometió el presidente de la República”. La nueva causal jubilatoria permitiría a los trabajadores de entre 60 y 65 años, con 30 años de aportes, acceder a la jubilación, sin importar el tipo de actividad que desempeñaron.

El secretario de Presidencia resaltó que “el 30% de las jubilaciones más bajas, es decir, de los salarios más bajos, van a poder jubilarse a los 60 años en iguales condiciones o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previos a la Ley 20.130”, en referencia a la reforma jubilatoria aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Por otro lado, el proyecto prevé un incentivo a las personas que posterguen su jubilación. “Tienen la libertad de jubilarse a los 60, pero el incentivo es que, en la medida en que las personas vayan postergando su edad de retiro, van a tener prestaciones superiores, y así llegando hasta los 65 años de edad, que es la edad general de jubilación”, apuntó Sánchez. La ley también incluirá “la posibilidad de que las cajas paraestatales también puedan entrar en este tipo de beneficios”, si así lo entienden sus directorios.