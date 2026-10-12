Alejandro Zavala: “La discusión de los allanamientos nocturnos es como un fetiche para la derecha”

El diputado frenteamplista consideró que “hay un montón de otras cosas que se pueden hacer de noche” para perseguir el delito, y que los delincuentes “trabajan también de día”.

En Uruguay hay más de 600.000 armas de fuego inscritas en el Registro Nacional de Armas. La Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones señala que hoy cerca de siete de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego, lo cual es una proporción comparable a la de otros países de América Latina y muy superior a la observada en regiones como Europa o Asia. Esta realidad es la que buscó atender un proyecto del Frente Amplio que fue aprobado parcialmente en la Rendición de Cuentas, que dispone, entre otros puntos, el marcaje obligatorio de los casquillos de bala.

Sobre este y otros temas habló en Panorama informativo de la diaria Radio el coordinador de la bancada frenteamplista de diputados, Alejandro Zavala, quien señaló que el proyecto propone también regular la cantidad de municiones que puede tener cada persona en función del permiso que tiene –la cantidad de armas por persona se topeó en ocho-. Sobre el marcaje de los casquillos, recordó que en 2023 cesó la obligación de marcarlos, lo que dificulta la trazabilidad en las investigaciones. “No hay forma de identificar cuándo dispara la Policía o un delincuente, por lo que ahora las vamos a volver a marcar”, indicó Zavala.

La iniciativa cuenta con un segundo capítulo que refiere a acortar los plazos para el intercambio de información entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. En ese sentido, el Servicio de Material y Armamento del Ejército debe brindar datos registrales de armas de fuego y la identificación de sus titulares en un plazo no mayor a 48 horas. El proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución y Códigos y se votaron nueve de los diez artículos presentados en la Rendición de Cuentas, por lo que a partir de enero del próximo año comenzará a regir la nueva estructura.

En cuanto al proyecto para modificar el artículo 74 de la ley de urgente consideración que establece la pena mínima de cuatro años prevista por ingresar drogas a las cárceles, disposición que afecta principalmente a las mujeres, Zavala expresó que existe un sesgo de género en la dosimetría de penas en los delitos vinculados al narcotráfico. En ese sentido, el proyecto de ley que redactó en coordinación con autoridades del Ministerio del Interior presenta una readecuación de las penas para los delitos de tráfico interno y externo de drogas.

Zavala indicó que en los casos de ingreso de droga a la cárcel y venta de droga en el hogar se plantea bajar la pena mínima de cuatro a dos años, puesto que, a causa del cambio que introdujo la LUC, “duplicamos la cantidad de mujeres presas y hay 68 niños viviendo en cárceles”. Además, la reforma normativa propone que ambos delitos sean considerados excarcelables y puedan aplicarse medidas no privativas de libertad.

Allanamientos nocturnos: “Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer de noche”

En lo que respecta a los allanamientos nocturnos, Zavala señaló que la propuesta del diputado por Cabildo Abierto Álvaro Perrone “es bien clara y no está flechada ni a favor ni en contra”, en el sentido de que se plantea como un ámbito para analizar pros y contras de la medida. No obstante, indicó que se trata de una discusión de larga trayectoria, que ya fue saldada en dos consultas populares de forma negativa, por lo que “es como un fetiche para la derecha”, consideró. Señaló, además, que “nada demuestra que los allanamientos nocturnos vayan a ser la solución para la seguridad”.

Para Zavala, la discusión radica en “cuánta libertad queremos ceder para tener más seguridad”. Asimismo, advirtió que en los países donde los allanamientos nocturnos están permitidos, muchas veces los jueces no los indican por los riesgos aparejados, por ejemplo, la dificultad de distinguir las casas en algunos barrios. El legislador también resaltó que “hay un montón de otras cosas que se pueden hacer de noche” para perseguir el delito, y que los delincuentes “trabajan también de día”.

Por otro lado, sobre las propuestas de algunos actores del sistema político de tomar medidas del “modelo Bukele”, Zavala señaló que se trata de un régimen autoritario, por lo que “esas medidas no son para una democracia como la nuestra”.

Cambios a la ley de aborto: “Nos faltan dos votos”

Por último, en relación con las posibles modificaciones a la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Zavala expresó que al Frente Amplio le faltan dos votos en la Cámara de Diputados para poder realizar cambios que “son de cajón”, como habilitar su acceso a las mujeres migrantes y el aumento de 12 a 14 semanas de plazo para poder acceder al derecho. El diputado expresó que no tiene claro dónde pueden estar esos votos –partiendo del supuesto de que toda la bancada del FA votará favorablemente- y que se trata de “un debate que ha dividido mucho al sistema político”, aunque no así a la sociedad uruguaya.