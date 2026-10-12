Rita Segato: las iglesias han tenido un rol “absolutamente central” en el resultado electoral en Brasil

En un coloquio organizado por el Instituto de Historia de las Ideas, la antropóloga argentina analizó la expansión del pentecostalismo y su influencia en la política del Cono Sur.

En el marco del proyecto de extensión “Democracias Desafiadas en el siglo XXI”, integrado al proyecto de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) I+D “Narrativas, representaciones, memorias y mitologías: etnografías y reflexividades acerca del racismo, la diferencia, la diversidad, la discriminación y la democracia en el espacio de la Nación desafiada en el siglo XXI” del Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el viernes, la antropóloga, investigadora y docente argentina Rita Segato participó en el diálogo “Religiones y sociedades en el cambio de época: límites de la modernidad y necesario pensamiento decolonial”.

En el Aula Magna de la Escuela de Posgrados de la facultad, la esperaban docentes y estudiantes. Segato llegó con una bufanda de rombos negros sobre fondo blanco con una pequeña ilustración de la bandera de Palestina –como suele hacerlo– que caía sobre su hombro izquierdo.

En la mesa, la esperaban Cecilia Arias, docente e investigadora del Instituto de Historia de las Ideas; Nicolás Guigou, cocoordinador del proyecto I+D Facultad de Información y Comunicación y Facultad de Artes; Daniela Guerra, integrante del Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho –también moderadora–, y Nelson Villarreal Durán, licenciado en Filosofía, integrante del Instituto de Historia de las Ideas y coordinador del proyecto I+D.

Al presentar la ponencia de Segato, Villarreal la definió como “el corazón de su origen académico” ya que la tesis de doctorado de la antropóloga fue sobre una variante de la religión africana en Brasil. Para el licenciado en Filosofía la visita de Segato “puede plantear desde dónde abordar la cuestión de la religión y la política” y acotó que, en ese sentido, “nos viene a interpelar brutalmente a los varones, a los académicos, desde dónde pensar, actuar y ser”.

Llegado su turno, la investigadora reconoció que esa temática la acompaña desde 1979, “antes de que nos diéramos cuenta del peso político, de la importancia, de la influencia que iban a tener las iglesias en muchos países”.

Segato recordó que el pentecostalismo surgió como una rama de la iglesia protestante que captaba generalmente a los sectores más pobres y se mostraba con más apertura que el catolicismo. Sin embargo, señaló que esta corriente, incorporó elementos y creencias de otras comunidades para captar minorías, modificó sus creencias y las legitimó con otros contenidos.

En ese sentido, advirtió sobre la influencia del pentecostalismo en la política del Río de la Plata y el Cono Sur, así como su llegada a la región, aunque admitió que “Uruguay es un país poco inclinado a lo sagrado”.

La influencia de la iglesia en la actualidad política del Cono Sur

Durante su exposición, Villarreal se refirió a una visión de la democracia que se vincula con un “cambio de época” en el que “el espacio digital y los algoritmos están construyendo miradas, presidentes y políticas”. Señaló además que entender el “fenómeno de la religión” permite analizar el avance de la extrema derecha en el Cono Sur.

Planteó que la religión opera bajo una doble dimensión, utilizada como un mecanismo de “dominación, alienación y fundamentalismo” o como un espacio para promover “convivencia, liberación y participación”.

En esa misma línea, Guigou remarcó que los sectores pentecostales y neopentecostales –que avalan el consumismo y se acercan a otras clases sociales– no son actores aislados del escenario público, sino que ocupan cargos de representación parlamentaria. Según expuso, influyeron en la elección de Javier Milei en Argentina o en el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil a favor de Bolsonaro.

A su vez, planteó que la expansión del pentecostalismo favoreció la creación de “alianzas políticas” y su acceso a cargos públicos, por lo que un acercamiento crítico de la izquierda y el pentecostalismo se vuelve necesario para comprender y para responder a esta realidad.

La antropóloga reafirmó que, en la actualidad, las iglesias han tenido un rol “absolutamente central” en el resultado electoral en Brasil, y expresó que países como Uruguay o Argentina impulsaron procesos de “homogeneización” social para neutralizar etnias, acentos y pluralidades bajo un mismo modelo de ciudadanía nacional. Explicó que la fusión bajo un mismo sistema limitó la diversidad de ideas, la credibilidad en sectores políticos de izquierda y dejó un terreno fértil para el crecimiento actual de las posturas conservadoras de derecha.