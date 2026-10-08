Hubo 124 fallecidos y 7.817 heridos por siniestros de tránsito en Montevideo durante 2025

La Intendencia de Montevideo presentó su Plan de Seguridad Vial 2026-2030, y busca revertir las tendencias de siniestralidad, según las que el año pasado vio el mayor número de heridos y fallecidos en el último cuatrienio.

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este jueves su Plan de Seguridad Vial Departamental correspondiente al período que va de 2026 a 2030, y que postula el fortalecimiento de la “articulación entre fiscalización, comunicación y educación vial, procurando intervenciones sostenidas, visibles y consistentes” a lo largo del cuatrienio.

Según se explica en el documento, el plan fue conformado en línea con “los compromisos asumidos por el país en materia de seguridad vial”, lo que implica la adaptación de “los lineamientos nacionales a las particularidades de la movilidad urbana” y la promoción de “soluciones acordes a los desafíos específicos” de la capital.

Tiene como principios rectores, entre otros, “la preservación de la vida y la reducción de las lesiones graves”, así como el desarrollo de una política “basada en evidencia”, con “la investigación y la evaluación permanente de resultados”. En esa línea, en el documento se reconoce “un recrudecimiento de la lesividad vial, particularmente en términos de mortalidad y lesiones graves” para los últimos dos años.

De acuerdo con la IM, luego de una caída en todas las categorías entre 2019 y 2020, estas ascienden paulatinamente, a tal punto que en 2025 hubo 7.693 heridos leves, 1.274 graves y 124 fallecidos. Las cifras implican incrementos de 3,34%, 10,02% y 22,77% si se las compara con 2024, respectivamente, además de ser las mayores observadas en el período.

Según la comuna, un hecho “especialmente preocupante” de tales incrementos se vincula con la tasa de crecimiento interanual de los heridos graves –es de 11,6%–, que casi duplica a aquella de los lesionados totales en promedio –5,7%–, lo que “da cuenta de un aumento más que proporcional al aumento general en heridos graves”.

También preocupa la suba de aquella de fallecidos, que en el último año superó las nueve personas cada 100.000 habitantes, más del doble del objetivo propuesto en el anterior plan departamental, que era de 4,5 cada 100.000 hacia 2025. Asimismo, los datos recogen una mayor vulnerabilidad de los peatones, motociclistas y ciclistas, que acumulan el 73% de los lesionados: dicho grupo significó el 87% de los heridos graves y el 84% de los decesos. En el documento se plantean “múltiples factores concurrentes” que explican ese fenómeno.

En ese sentido, y según consignó el portal web de la comuna capitalina, el director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, dijo durante la presentación del plan que ese insumo contempla “los usuarios vulnerables del tránsito” ya mencionados. “Hay un eje para cada una de estas dimensiones con la intención de abordarlas de forma global y colectiva”, aseveró, si bien acotó que los datos para el primer semestre de 2026 consignan “una retracción” respecto del año anterior. “Entendemos que en el segundo se va a confirmar”, destacó, aunque llamó igualmente a “seguir trabajando para que esa cifra se siga reduciendo en el período”.

En ese sentido, el plan para este cuatrienio postula una larga lista de medidas y metas distribuidas en siete ejes. Bajo el apartado “Inteligencia de datos y fortalecimiento de planificación y evaluación”, la IM dispone, entre otras medidas, la conformación de “un mapa dinámico de riesgo” para delinear intervenciones, con su “uso sistemático en la planificación” al final del cuatrienio, además de incorporar la inteligencia artificial y elaborar un reporte anual de seguridad vial.

También varias iniciativas que tienen por objetivo avanzar en la fiscalización, y que implican, entre otras, el fortalecimiento de los controles de velocidad y la intensificación de las inspecciones. Además, se buscará “promover y aprobar normativa sobre picadas y concentraciones ilegales” de motocicletas, sumada a una “estrategia específica” al respecto.

Más allá de eso, la IM también desarrollará campañas de concientización, promoverá la educación vial por diferentes medios e incluso organizará conversatorios. Asimismo, y en infraestructura, plantea mejoras que contemplen la seguridad de las obras de rehabilitación vial, a lo que se suman un “plan anual de mantenimiento de señalización” y la realización de “intervenciones físicas de calmado de tránsito”, hasta entablar un “programa permanente”.

Por su parte, y en otro eje, se buscará extender la red de ciclovías a un ritmo de 5,5 kilómetros por año, hasta alcanzar los 22, así como mantenerla y fiscalizar la invasión de dichos carriles. También se prevé un “programa de seguridad peatonal en puntos críticos”, además de intervenciones para la mejora de cruces “en arterias de alta circulación”, la construcción de sendas peatonales en 11 grupos de asentamientos y la intervención de 875 cuadras de veredas que “tienen comprometida la caminabilidad” hacia 2030.

Con todo, la IM instalará una mesa de seguimiento del plan, y buscará articular con diferentes organismos –la Unidad Nacional de Seguridad Vial inclusive–, además de publicar un informe de avance cada año.