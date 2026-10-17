Madres y Familiares afirmó que tras audiencia de la Corte IDH “quedaron en evidencia los múltiples incumplimientos del Estado”

La organización reclamó “una decisión política clara” que “establezca que encontrar a las personas detenidas desaparecidas es verdaderamente una prioridad del Estado y que actúe en consecuencia”.

A través de un comunicado a la opinión pública, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclamó este viernes “una decisión política clara” que atraviese a los diferentes gobiernos, partidos políticos e instituciones y que “establezca que encontrar a las personas detenidas desaparecidas es verdaderamente una prioridad del Estado y que actúe en consecuencia”.

En la declaración, el colectivo señala que recientemente Uruguay recibió a una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de una audiencia de supervisión de las sentencias Gelman y Maidanik y otros. En esta instancia, se sostiene, nuevamente “quedaron en evidencia los múltiples incumplimientos del Estado”.

Luego de la audiencia, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno instaló un grupo de trabajo para “formular recomendaciones al Ministerio de Defensa Nacional para la modificación de los planes de estudio de la formación militar, dentro del marco legal vigente y por las vías que este prevé”.

“Quizás haya llegado el momento de hablar menos de expedientes y más del tiempo. Ya no podemos permitirnos seguir esperando”, expresó Madres y Familiares.

En el comunicado se señala que la búsqueda de los detenidos desaparecidos “no puede depender de acciones aisladas, de esfuerzos sectoriales o de organismos que trabajan cada uno desde su lugar”. Es necesario “una conducción política clara que articule, coordine y comprometa al Estado en su conjunto”.

Madres y Familiares subrayó que esto también conlleva dar “una orden directa a las Fuerzas Armadas, exigiéndoles que entreguen toda la información”, desde los operativos de detención, las torturas y los asesinatos “hasta el destino final y la ubicación precisa de sus restos”. “La salud de nuestra democracia exige terminar con esta transición eterna y subordinar definitivamente a las Fuerzas Armadas al poder civil, tal como lo demanda nuestra Constitución”, se afirma en la declaración.

“Sabemos que los crímenes fueron cometidos por el accionar orgánico militar, con sus aparatos de inteligencia, sus operativos y las personas que dieron y obedecieron órdenes; sabemos también que existen quienes conocen lo ocurrido y que esa información debe salir a la luz. Por eso, no podemos aceptar que la respuesta, después de casi 50 años, continúe siendo simplemente que no saben nada”, manifestó Madres y Familiares.

Al cierre del comunicado, la organización sostiene que es tiempo de “decisiones políticas” y de “respuestas”. “50 años, tres generaciones, dos sentencias internacionales y familias que todavía no podemos enterrar a nuestros seres queridos. Queremos saber qué pasó. Queremos saber dónde están. Queremos encontrarles. No algún día. Ahora”.