Orsi anunció que empresa española invertirá 5.700 millones de dólares en un parque tecnológico

Yamandú Orsi y Arturo Díaz Tejero, durante la firma del convenio, el 14 de octubre, en la Torre Ejecutiva.

El mandatario firmó este miércoles un acuerdo con Solaria; el proyecto, que funcionará en régimen de zona franca, se desarrollará en Canelones, San José y Florida.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este miércoles que la empresa española Solaria invertirá 5.700 millones de dólares en Uruguay en un parque tecnológico de centros de datos. En una conferencia de prensa, en la Torre Ejecutiva, el mandatario señaló que la inversión se desarrollará en tres departamentos: Canelones, San José y Florida.

Orsi dijo que se trata de una inversión que, “por su monto, es de las más grandes de la historia reciente, si no la más grande”. “Se ha trabajado desde hace meses en búsqueda de esto, y debemos decir que, con mucho profesionalismo, en silencio”, comentó. A través de un comunicado, desde Presidencia aseguraron que se trata de “la mayor inversión que recibirá Uruguay en su historia”.

El presidente, que este mismo miércoles firmó un acuerdo de inversión con la empresa española, señaló que el anuncio no representa un “trofeo” para la actual administración, ya que “es el fruto de un proceso de acumulación nacional y es parte de un desafío que reconoce la necesidad de muchos proyectos complementarios en distintos aspectos de la vida económica de Uruguay”.

Mencionó que, en una primera fase, se instalarán “200 megavatios de data center y 350 megavatios de generación solar”. Luego, en una segunda etapa, “se sumarán 300 megavatios más de demanda de data center con la posibilidad de ampliar esa generación solar”.

Con respecto a la ubicación de la inversión, Orsi sostuvo que el gobierno “tiene un compromiso con llevar el crecimiento al interior del país para que se transforme en desarrollo”. Se prevé que el parque tecnológico se instale en régimen de zona franca.

Desde Presidencia informaron que Solaria “es una corporación multinacional española líder en el desarrollo, gestión y generación de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa”, fundada en 2002.