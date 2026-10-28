Orsi valoró la convivencia en Uruguay, en una región en la que “es una excepción que los expresidentes no estén presos”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió en la mañana de este miércoles al estreno del documental Tiempo de calidad, acerca del semanario Búsqueda. Allí, el mandatario disertó brevemente junto con los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Lacalle Herrera (1990-1995).

En su intervención, Lacalle Herrera sugirió que, “para adelante”, el semanario podría “convertirse” en el medio que “ponga de manifiesto los problemas realmente graves e importantes que vive el país”. A su modo de ver, en el último tiempo tanto el oficialismo como la oposición han caído “en una preocupación por lo adjetivo, que tal, que cual, que compró, que no compró, que viajó, que el auto, que no sé qué... Estamos como en la periferia, mientras que en el centro de la realidad nacional está, por ejemplo, el poder que tienen los sindicatos”.

Sobre esto último, el nacionalista aseguró que “es un poder que incide y mucho en la vida nacional”, e hizo un paralelismo con los partidos políticos: “A los partidos políticos nos piden legitimidad de origen, finanzas, lo que ustedes quieran, y [hay] una Corte Electoral dedicada a mirarnos, [pero] no tenemos la misma certeza en cuanto a de dónde proviene el poder sindical, que es tan importante”.

Como otro de los “problemas realmente graves e importantes” del país, Lacalle Herrera mencionó el Código del Proceso Penal, el cual “urgentemente necesita ser revisado”, porque “¿cómo le decimos a un extranjero que hay una persona que está presa durante tres años sin sentencia?”. “Eso es muy difícil de explicar”, subrayó.

Luego tomó el micrófono Sanguinetti. “Lo esencial es que no hay democracia sin periodismo”, sentenció el colorado, y sostuvo que “el periodismo es la expresión real de la libertad de expresión del pensamiento”, la cual, a su vez, “es la garantía de todos los demás derechos”. “Cuando se limita” la libertad de expresión, “entran en riesgo todos los demás derechos”, recalcó.

A su turno, Orsi rememoró la época en la que, “entre diarios y semanarios, aquello tapaba la portada del quiosco”. “Yo soy de la generación que se acuerda bien de que en los quioscos uno tenía para entretenerse un rato sin comprar nada; mirando nomás tenía como para hacerse un panorama de acuerdo a lo que ahí aparecía, con los titulares”, comentó.

El presidente dijo tener “cierta nostalgia de esos tiempos”, aunque aclaró que “esa nostalgia no quiere decir tampoco renegar”, ya que “el mundo cambió”, “un mundo donde, o en una región –yo quiero poner este telón de fondo porque creo que nos ubica a nosotros también– donde es una excepción que los presidentes o expresidentes no estén presos o se los persiga”, destacó. Entre las excepciones, mencionó: “Chile, nosotros, poco más”.

Asimismo, Orsi dijo que se trata de un mundo “donde a los periodistas o a los que ejercen esta profesión se les dice desde ‘ensobrados’ hasta el admitir expresamente el rechazo a la profesión”. En este caso, no dio ningún ejemplo en particular.

El mandatario consideró que el sistema político uruguayo debería “pedir ayuda también al periodismo para que colabore en la preservación de estos valores que tanto uno reconoce en aquellos viejos semanarios y periódicos que, más allá de la virulencia y la violencia que a veces planteaban en sus posiciones, no se salían nunca de la necesidad de la coexistencia, de convivir con el otro”.

En ese sentido, Orsi valoró que Uruguay sea un país en el que “los presidentes podemos sentarnos a intercambiar puntos de vista y demostrarle a quien nos ve de afuera que la convivencia sigue siendo un valor muy uruguayo”.

“Un Uruguay que está en un momento muy particular”, agregó el exintendente de Canelones. “En una semana tenemos la visita de su santidad, el papa [León XIV], y no tiene mucho que ver, pero, en pocas semanas más, la final de la [Copa] Libertadores, es un dato importante; y en el medio, la cumbre del Mercosur, en un momento tan particular de la región, pero también de nuestra vinculación y unión con otros países, como es Europa”, apuntó.