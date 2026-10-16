Ripoll: “Dentro de 1.137 días Luis va a dejar de ser candidato para ser presidente y nosotros vamos a volver a ser gobierno”

“Como decía Wilson, somos blancos de día y de noche, en el trabajo, en el centro de estudio y en todos los lugares donde estamos”, afirmó la dirigente del Partido Nacional en la presentación de su nueva agrupación.

“¿Ustedes saben qué se precisa para dedicarse a la política? ¿Se precisa plata? No sé si se precisa plata. ¿Se precisa un apellido rimbombante? No siempre”, preguntó –y se contestó– el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, líder del sector D Centro del Partido Nacional (PN), este jueves de noche en el Club Español. “Voy muerta con las dos”, dijo Valeria Ripoll, excandidata a la vicepresidencia por el PN, dando a entender que no tiene plata ni un apellido rimbombante. “¿Se precisa un título colgado en la pared? Tampoco. Se precisa coraje y rebeldía”, agregó Olivera, para presentar la nueva agrupación de Montevideo liderada por Ripoll dentro de D Centro.

Olivera afirmó que “esto no es algo que uno hace en sus tiempos libres para cumplir un par de horitas a la semana”. “Todos los días, desde que te levantás, estás pensando en cómo cambiarle la vida a la gente, y no le andás preguntando de qué partido es, porque hay un deber y una acción moral”, destacó.

“Por eso, hoy saludo, reconozco, agradezco y felicito a una mujer que le tocó una responsabilidad, como seguramente ella no se la esperaba, en la última campaña electoral, y que fue señalada”, dijo Olivera sobre Ripoll. Y agregó: “¿Saben la felicidad que tengo hoy? Que esa mujer no se quedó durmiendo en las mieles de lo que pasó en 2024, [sino que] se decidió a ponerse de pie, juntar fuerzas y empezar a caminar desde el subsuelo, a dar la cara y a buscar respuestas, a decirle a la gente que sigue acá, impregnada de los mismos principios y de la misma vocación con la que recorrió el país”.

El Club Español estaba colmado y, además de varios dirigentes de D Centro, como el diputado Pablo Abdala y el senador Carlos Moreira, también marcó presencia algún dirigente de otras agrupaciones blancas, como el senador Martín Lema (ex Aire Fresco, que está por presentar su nuevo sector). El expresidente Luis Lacalle Pou no estuvo presente en cuerpo y alma, pero sí en el discurso final de Ripoll.

La dirigente empezó el acto subrayando que el nombre de su agrupación es Somos Nuevas Ideas, mientras que el partido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se llama Nuevas Ideas. “Se los digo ahora para que después no lo sepan por la prensa”, agregó.

Luego, dijo que “no hay mucha cosa para explicar [de su sector]”. “Somos cercanía, barrio, escuchar al que nadie escucha. Somos poner en primera línea los temas que no son parte ni centro del debate”, sostuvo. Agregó que esto se lo habrán escuchado decir en la campaña electoral, pero no se va a cansar de decirlo, porque “lamentablemente” tenía razón. Hoy, por ejemplo, “de las personas con discapacidad no se acuerda absolutamente nadie, no estuvieron en el presupuesto, no están en la Rendición de Cuentas y no van a estar en el debate cotidiano”.

Contando los días

Más adelante, Ripoll aseguró que su agrupación “va a generar nuevos dirigentes, va a sumar gente al PN” y “va a ensanchar la base partidaria”. La dirigente subrayó que el PN tiene 190 años de historia, “de construir este país”, mientras que “el partido de izquierda tiene 50” (estrictamente, el Frente Amplio tiene 55) y actualmente “está apropiado de prácticamente todas las causas sociales”, pero “hace 50 años no nacieron las causas sociales”.

“Antes de esos 50 años, los que estaban en el territorio todos los días liderando esas causas sociales eran compañeros nuestros. Porque como decía Wilson [Ferreira Aldunate], somos blancos de día y de noche, somos blancos en el trabajo, en el centro de estudio y en todos los lugares donde estamos”, subrayó.

Por su parte, el excandidato y actual presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, dijo que estar ahí era algo “especial”, que “soñaron mucho” y “en un momento había que arrancar”. “Quiero decirte que esto es un camino sin retorno. Yo aprendí a conocer y a apreciar a Valeria, y puedo dar fe de que Valeria es alguien comprometida, que tiene coraje, en el sentido bien entendido de la palabra. Miren que era difícil para ella asumir los desafíos que asumió, y lo hizo con coraje, ganas, altura y con mucho compromiso”, manifestó el excompañero de fórmula de Ripoll.

Ripoll habló al principio y al final del evento, ya que también ofició de maestra de ceremonias. Al cierre, dijo que les quería pasar a los presentes “dos cifras bien lindas y positivas para que se lleven”. “Les quiero decir que nuestra vida va a cambiar porque en 983 días vamos a tener la elección interna, y todos vamos a ir a votar a Luis para que vuelva a ser nuestro presidente. Y dentro de 1.137 días Luis va a dejar de ser candidato para ser presidente y nosotros vamos a volver a ser gobierno. Así que, a partir de hoy, a gastar suela, porque para que eso pase, los protagonistas van a ser todos ustedes”, expresó. Por último, Ripoll gritó: “¡Que viva el Partido Nacional!”, y luego aclaró que levantó “el puñito” por “deformación”.