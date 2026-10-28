Un hombre falleció en un choque entre dos avionetas de acrobacia en Canelones

Uno de los aviones pudo aterrizar, mientras que el otro se cayó; se investigan las causas.

Al mediodía de este miércoles, dos aviones chocaron en el aire mientras hacían acrobacias. El piloto y único ocupante de una de las avionetas, modelo Rhin DR-109, falleció tras estrellarse, mientras que el otro piloto pudo hacer un aterrizaje de emergencia en las instalaciones del Aeroclub Green y se salvó. Ocurrió en el balneario Guazuvirá, en Canelones, de acuerdo con un comunicado de la Fuerza Aérea Uruguaya.

“En el lugar se encuentra desplegado personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, integrado por su director y un investigadorr, quienes llevan adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso”, agregó.

La Jefatura de Policía de Canelones señaló a El Observador que se trata de avionetas privadas que practicaban acrobacias en la previa a un festival que se hará el fin de semana.