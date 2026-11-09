El presidente del BCU aseguró que el grupo propietario de Ueno Bank “no tiene actividades en Uruguay”

Guillermo Tolosa señaló que “puede haber exposiciones individuales” de uruguayos que “hayan hecho alguna inversión” en Paraguay, pero puntualizó que “son casos aislados que no afectan a ninguna institución en particular”.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, disertó este lunes en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing en el hotel Radisson de Montevideo. Al término de su exposición, Tolosa fue consultado sobre la crisis financiera e institucional que se desató la semana pasada en Paraguay a partir de la intervención del Ueno Bank. “Lo que está pasando me tiene en una situación de total conmoción y estupor, con la mayor compasión por los hermanos paraguayos, porque esto va mucho más allá de gente perdiendo sus recursos económicos: es gente a la que se le está dando un golpe muy duro a la confianza en su país, en sus instituciones”, expresó el presidente del BCU.

El cierre de Ueno Bank provocó la destitución del presidente paraguayo, Santiago Peña, por parte del Congreso. Peña, economista de profesión y exfuncionario del Banco Central del Paraguay, tuvo hasta marzo de 2025 acciones en Ueno Holding, una sociedad vinculada al Grupo Vázquez, principal accionista del banco. Durante su mandato, Ueno Bank obtuvo el manejo de millones de guaraníes correspondientes al Instituto de Previsión Social, entre otros acuerdos con organismos estatales. El banco tenía cerca de tres millones de clientes, cuyos ahorros han sido congelados. El exmandatario fue imputado el sábado por “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

Tolosa afirmó que “el grupo específicamente involucrado en lo que está pasando” en Paraguay “no tiene actividades en Uruguay”. Aseguró que “ninguna institución uruguaya tiene exposiciones relevantes que hagan temer su estabilidad en este grupo en particular, o en Paraguay en general”.

En una rueda de prensa, el titular del BCU sostuvo que lo que está ocurriendo en Paraguay visibiliza “los logros que hemos construido en Uruguay como país en términos de la estabilidad”, así como “la integridad del sistema financiero”.

Tolosa indicó que en Uruguay “se opera en un marco muy distinto”. A modo de ejemplo, explicó que existe “una política muy estricta de autorizaciones de bancos”, y también en materia de regulación “en lo que tiene que ver con la exposición a empresas vinculadas del mismo grupo económico”. “En Uruguay eso es algo que se vigila muy estrictamente”, subrayó.

Con respecto a Ueno Bank, el presidente del BCU recalcó que “no hay un vínculo o una exposición relevante a este grupo en particular, o Paraguay más en general, de ninguna institución uruguaya que haga pensar que pueda llegar a haber cierta afectación de la estabilidad de alguna institución en particular”.

Con todo, Tolosa comentó que “puede haber exposiciones individuales” de ciudadanos uruguayos que “hayan hecho alguna inversión” en Paraguay. “La información que tenemos de las exposiciones de casos individuales es confidencial, pero son casos específicos, aislados, que no afectan a ninguna institución en particular”, puntualizó.

Consultado sobre si Uruguay ha recibido algún tipo de pedido de información por parte de las autoridades paraguayas, Tolosa reiteró que Ueno Bank “no tiene actividad en lo que es el sistema financiero uruguayo”. “No hemos recibido ningún pedido de información, ellos no tienen actividad en el país”, agregó.

El presidente del BCU señaló que todavía “es demasiado pronto para entender lo que es el alcance de los problemas en Paraguay”, como, por ejemplo, cuánto dinero podrán recuperar los clientes afectados del Ueno Bank, algo que dependerá de “cuánto sea el daño en el banco, que no lo sabemos”.

“En Paraguay todavía es muy temprano para decir”, remarcó Tolosa, y agregó que “Uruguay tiene que estar concentrado en seguir día a día forjando esta estabilidad que ha generado esta especie de inmunidad ante lo que han sido turbulencias importantes en todos los países del Mercosur”.