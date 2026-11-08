En Paraguay, Alliana comienza su gobierno con una huelga de maestros y sin saber el alcance de la deuda de Ueno con el Estado

El exmandatario Santiago Peña y el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo están presos y sus bienes fueron embargados.

Paraguay todavía siente los temblores de la enorme crisis política y financiera que generó la intervención por parte del Banco Central (BC) del Ueno Bank, hecho que terminó con la destitución y el encarcelamiento del expresidente Santiago Peña y el expresidente del BC Carlos Carvallo Spalding.

También están detenidos y a disposición de la Justicia los ocho integrantes de la directiva del banco, comenzando por su principal directivo, Miguel Vázquez, además de otras 19 personas vinculadas a la cúpula de la entidad.

Pero el rol de Peña fue clave para el crecimiento exponencial de Ueno, que en menos de cinco años pasó de ser una empresa financiera a ser el banco más importante del país. Fue durante su gobierno que las cuentas de varias reparticiones del Estado pasaron a ser manejadas por Ueno, gracias a leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas en las dos cámaras del Congreso, donde el oficialista Partido Colorado tiene amplias mayorías.

También fue determinante en la millonaria estafa el rol de Carvallo Spalding. Designado por el propio Peña para estar al frente del BC, este economista exfuncionario del Mercosur y también de la Asociación Latinoamericana de Integración avaló y alentó desde su función el crecimiento fraudulento del Ueno Bank, y la institución que él presidía únicamente actuó cuando el desfalco del que fue cómplice era totalmente evidente.

La prensa paraguaya publicó también recientemente que la esposa de Carvallo Spalding, María Silvia Vázquez, cobró decenas de miles de dólares por prestar asesoría a empresas vinculadas al Ueno Bank y al grupo Vázquez, propietario de la entidad liquidada.

Mientras continúan las investigaciones de la fiscalía sobre el caso –en la tarde de este domingo se informó sobre el allanamiento de una fastuosa casa propiedad de Peña en la localidad de San Bernardino, a 50 kilómetros de Asunción, a orillas del lago Yparacaí–, el nuevo presidente, Pedro Alliana, comenzó su gestión en un contexto de crisis.

En ese sentido, este lunes el mandatario recibirá a una delegación de los principales gremios docentes del país, que suspendieron las clases en las escuelas públicas para plantearle al nuevo presidente su preocupación por el futuro de los fondos de la Caja Fiscal, el nombre con el que en Paraguay se conoce al sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del sector público.

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, advirtió sobre la gravedad de la situación financiera al señalar que “son 60 millones de dólares que están en riesgo de perderse y con eso prácticamente la caja fiscal está en quiebra”.

“Acuérdense de que hemos aportado 3% más justamente para fondear la caja fiscal y es inaceptable que este dinero se pierda. También vamos a exigir que se garantice la devolución de los 350 millones de dólares que es dinero del Instituto de Previsión Social, como también exigir que se agilicen las desvinculaciones de los compañeros que ya tienen resolución de jubilación”, remarcó Piris, de acuerdo con lo que informó el diario ABC.

Además de millones de damnificados particulares, la quiebra fraudulenta del Ueno Bank generó enormes perjuicios al Estado paraguayo. Se estima que más de 800 millones de dólares de varias reparticiones estatales tenían su dinero en cuentas de la entidad liquidada, lo que está generando una enorme incertidumbre.

En declaraciones al diario Última Hora, el senador opositor Rafael Filizzola, integrante del Partido Democrático Progresista, dijo que “el único marco legal que tenemos es el Fondo de Garantía”, que garantiza hasta 75 salarios mínimos, aproximadamente 36.000 dólares por depositante y por entidad, una cifra ínfima frente a lo depositado por parte de instituciones estatales, como el Ministerio de Economía, varias cajas de jubilaciones y la Administración Nacional de Electricidad, entre otras. “Hay un marco de incertidumbre muy grande, no solamente de lo que debe, sino también de lo que tiene”, advirtió Filizzola.

El presidente Alliana, quien pretendía ser candidato en las elecciones de 2028, difícilmente pueda serlo, porque su nombre también quedó atado al escándalo financiero que hizo caer a Peña.

Vale recordar que la semana pasada, ni bien se produjo la intervención del Ueno Bank, los legisladores de la oposición pidieron el juicio político a Peña, pero también a Alliana. La situación de este último quedó resuelta tras una reunión celebrada el miércoles en la sede de la Asociación Nacional Republicana, nombre oficial del Partido Colorado, en Asunción.

En dicho cónclave, el presidente del sector, el exmandatario Horacio Cartes, junto con toda la plana mayor del partido, ordenó la sucesión presidencial ante la inminente caída de Peña, cuyo juicio político todavía no se había celebrado.

Ahí se pactó que Alliana fuera quien quedara en lugar de Peña, pero la idea original era que las mayorías coloradas aceptaran la renuncia del entonces todavía presidente, para así no dejarlo sin fueros. Además, se arregló dejar sin efecto el juicio político a Alliana, porque sin los votos colorados no podía salir adelante.

Esto último sí pasó, pero la enorme presión social hizo que los colorados no pudieran sostener a Peña, por lo que aprobaron por unanimidad su enjuiciamiento político. Así, Alliana quedó al frente del Ejecutivo, aunque debiéndole mucho a Cartes, el gran articulador de la política paraguaya durante al menos los últimos 15 años.

Como vicepresidente fue designado el exsenador Antonio Barrios, quien es el médico personal de Cartes y exministro de Salud durante la gestión presidencial de su paciente.