FA recordó a Tabaré Vázquez a 22 años del triunfo en las elecciones de 2004: “A un militante solo se lo homenajea militando”

Carolina Cosse dijo que el exmandatario “desterraba la lógica” de que “la economía es incompatible con la ética”; Mario Bergara resaltó su comprensión de que “al pueblo uruguayo había que empezar a hablarle de otra manera”.

Este sábado, la sede social del Club Atlético Progreso se tiñó de blanco, azul y rojo, a propósito del homenaje que dirigentes del Frente Amplio (FA) le realizaron al expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), a 22 años de la histórica victoria en primera vuelta de las elecciones de 2004, cuando Vázquez, junto con Rodolfo Nin Novoa como compañero de fórmula, alcanzó más de la mitad de votos y la fuerza política obtuvo por primera vez el gobierno nacional.

En el acto en La Teja participaron, entre otros, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la exvicepresidenta Lucía Topolansky; los exministros Víctor Rossi y Marina Arismendi; y exlegisladora colorada y actual militante frenteamplista Glenda Rondán, quien organizó el homenaje. Cosse llegó sobre las 19.30 y fue recibida con una gran ovación mientras tocaba Grupo Matices, como parte de la programación artística que también estuvo integrada por la murga Diablos Verdes.

Antes de las oratorias se proyectó un video que repasó la vida de Vázquez, fallecido en diciembre de 2020. Desde su infancia en La Teja y sus vínculos con el fútbol, como la fundación del Club Arbolito y su etapa como presidente de Progreso entre 1979 y 1989, hasta su gestión al frente de la Intendencia de Montevideo –la primera vez que el FA gobernó la capital– y la victoria electoral de 2004, cuando juró “trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo uruguayo”, en un quinquenio que estuvo marcado por la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la puesta en marcha del Plan Ceibal y la política antitabaco, entre otras iniciativas.

Luego del video, Topolansky propuso “recordar a Tabaré desde otro ángulo”. Destacó dos cualidades: su condición de “hijo” de La Teja y el hecho de haber sido formado en la educación pública. A su entender, una “fórmula tremenda” que le sirvió para tener “una conexión de ida y vuelta con la población inmejorable”, a partir de la cual surgió “un ser humano comprometido con la causa de la vida”.

La referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) también destacó el Plan Ceibal, con el que Vázquez “vio la oportunidad de cerrar la brecha en la cuestión de la educación en informática”, ya que las primeras computadoras que aterrizaron en Cardal –que fue un “símbolo” de descentralización– significaron “una revolución, porque el niño le enseñaba al padre y al abuelo”. Fue, sostuvo, “una segunda explosión vareliana”.

Lucia Topolansky. Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Mientras hablaban los compañeros y vimos el video, yo pensaba: es verdad, a un militante solo se lo homenajea militando y rompiéndose el alma”, afirmó Topolansky. De todos modos, consideró necesario “dejar algunas cosas escritas” para las generaciones venideras, por lo que llamó a que el FA haga “un esfuerzo de recopilación de memoria” a nivel nacional para mantener “esas referencias”. De lo contrario, “quedan los relatos de algunos que hacen algunas investigaciones y ponen lo que quieran”.

Para Topolansky, existen “deudas” en ese sentido, dado que en el último tiempo “se fueron cinco compañeros importantes: Tabaré, [José] Pepe [Mujica], Danilo [Astori], Mariano [Arana] y José Díaz”. Por eso, llamó a “tener esas memorias” y marcó dos aspectos en particular: “Traducir el ‘no te rindas’ en eso, militar siempre, [porque] siempre hay cosas por hacer por más chueco que uno esté, con bastón o sin bastón, y guardar la memoria, porque la necesitan los que van a venir”.

A su turno, Cosse dijo que no le “van a alcanzar los días” para agradecer lo que aprendió trabajando junto a Vázquez, ya que “de alguna manera hacía docencia en la política”. Cosse, que fue ministra de Industria, Energía y Minería en el segundo gobierno de Vázquez, destacó el “trabajo en equipo” y la “pedagogía política” que se generaba durante los Consejos de Ministros.

La vicepresidenta calificó al exmandatario como un líder “obsesionado por la investigación científica y por la innovación tecnológica”, temas que “creía que eran asuntos de Estado”. Alguien, además, que sentía “el logro de las empresas públicas, de los innovadores, de los estudiosos y de la capacidad uruguaya, como un logro propio”, y alguien que “tenía siempre una mirada social”, porque no concebía las reformas “sin la impostergable acción de equidad social”, que era “profundamente humanista”.

Carolina Cosse. Foto: Rodrigo Viera Amaral

En referencia a la campaña electoral de 2004, Cosse dijo que Vázquez “desterraba la lógica” de que “la economía es incompatible con la ética”, de que “la gente reclama porque es desagradecida” y de que “las ineficiencias son siempre culpa de los otros y nunca nuestras”.

Finalmente, Cosse contó que al convertirse en intendenta de Montevideo en 2020 recibió una llamada de Vázquez, quien le dijo que, en adelante, “el vector central en la izquierda, en la política de Uruguay y en el mundo tenía que ser un profundo humanismo”. “Tabaré era enemigo acérrimo de la resignación y siempre nos llamó de alguna manera a no achicarnos cuando nos hablaba de profundizar la política, cuando nos hablaba de ser un mejor pueblo. Seguramente, ‘no te rindas’ es una síntesis de toda su vida”, afirmó.

Vázquez y el “punto de inflexión” para el FA

En su intervención en el homenaje, Bergara sostuvo que Tabaré “entendió que al pueblo uruguayo había que empezar a hablarle de otra manera”, esto es, “ser parte mucho más cercana, venir menos de la distancia y de los pedestales y pisar más el territorio”. Esto lo catalogó como un “punto de inflexión” para el FA, debido a que permitió un “aterrizaje mucho más capilar” en el país. En ese marco, llamó a entender que “las sociedades se comunican distinto, que los jóvenes se comunican distinto, y que no es factible que el Frente Amplio se aferre a sus propias formas y arrastre a la sociedad hacia ellas”.

Bergara también hizo hincapié en que Vázquez construía equipos y confiaba en ellos, interviniendo solo para resolver diferencias. Dijo que esa “lógica de gestión” forma parte de su legado, por lo que es preciso “llevar adelante las políticas pero con una gestión adecuada”. “La era progresista que encabezó Tabaré fue el proceso reformador en el siglo XXI”, afirmó; y enumeró la creación del Mides, la sustitución de un esquema de vivienda “basada en el clientelismo” por uno basado en derechos y “un cambio sustancial en las relaciones laborales”.

El intendente de Montevideo exhortó a que, con la visión que tenía Vázquez, se defienda a los gobiernos frenteamplistas. Por último, dijo que un hijo de La Teja llegó a ser presidente de la República porque “nació la esperanza cuando nació el Frente Amplio”: “Tabaré llega a presidente porque existió y existe un Frente Amplio, y van a seguir llegando Tabarés a la presidencia a gobernar el Uruguay porque existe el Frente Amplio”, expresó.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

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