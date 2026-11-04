Martín Lema sobre el modelo Bukele: “No soy de los grandes entusiastas de vanagloriar figuras de otros países”

El senador del Partido Nacional se refirió al caso del edil Gonzalo Gómez y dijo que “es una situación particular” que no guarda relación con un “comportamiento partidario”

Este miércoles, en diálogo con La mañana de la diaria, el senador del Partido Nacional (PN) Martín Lema se refirió a la agenda legislativa, las cifras de la pobreza y seguridad, y la conformación de un nuevo sector político dentro del PN, que, señaló, tendrá una identidad “antes de fin de año”. En el plano departamental, en su rol como presidente de la Comisión Departamental de Montevideo del PN, abordó el caso del edil Gonzalo Gómez y la condena de su asesor Pablo Leiva por lavado de activos y tráfico de municiones, y planteó en ese sentido la necesidad de “fortalecer la transparencia” en los mecanismos de contratación.

Consultado sobre su valoración frente a la baja en las cifras de pobreza –que fue de casi tres puntos durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior–, el senador dijo que, cuando “hay caída de la pobreza”, la lectura es “siempre positiva”, en tanto “lo que importa es la causa”, y apuntó en forma crítica a algunas lecturas por parte del oficialismo que, según afirmó, entran en “una posición infantil” al buscar establecer “una línea divisoria” que indique que se alcanzan las metas en función de “somos unos cracks y estamos haciendo las cosas bien”.

Consideró que “la gente está harta de los egos políticos” y que el foco debe ser “gobernar ahora” y poner “pausa” a las expectativas electorales de cara a 2029, por lo que sostuvo que “es de muy mal gusto cuando se habla más de 2029” que de la “actualidad”.

En lo que refiere a la discusión impulsada sobre el modelo de seguridad y las políticas que se están llevando a cabo por el Ministerio del Interior durante el actual gobierno, afirmó estar “totalmente convencido” de que Uruguay “cuenta con las herramientas” para darle la mejor seguridad a la ciudadanía. A su vez reparó sobre “cambios” que, según su visión, iniciaron bajo la gestión del exministro del Interior Jorge Larrañaga, cuando, afirmó, empezaron a “bajar” los delitos, que “históricamente venían subiendo”.

Por otra parte, se expresó sobre las discusiones en torno al denominado modelo Bukele y su posible aplicación a nivel nacional. Aclaró que “a veces buscamos inventar”, cuando en la realidad “tenemos en las tradiciones y potencialidades” lo que denominó “el camino a la paz y la seguridad”, y apuntó: “No soy de los grandes entusiastas de vanagloriar figuras de otros países”. En tanto, advirtió que una cosa es “importar modelos y conocer experiencias”, pero que la “idiosincrasia” de cada país es “diferente” y, por lo tanto, “los problemas vinculados al narcotráfico no son los mismos” para El Salvador que para Uruguay.

En ese sentido, señaló que primero “debe” cumplirse lo que se está “llevando a cabo” en el plano nacional, antes de discutir sobre otros modelos de seguridad, y señaló algunas cuestiones vinculadas a las personas privadas de libertad que no tienen los “cupos suficientes” para poder estudiar dentro del sistema carcelario uruguayo.

Sobre el nuevo sector del Partido Nacional y el caso Leiva

Consultado sobre cierto posicionamiento moderado por parte del nuevo sector del Partido Nacional que conformará, sostuvo que “ser moderado” no le pesa en tanto lo considera una característica “muy uruguaya”. El senador señaló también que “no será” el nuevo sector del expresidente Luis Lacalle Pou, y consideró que “sería una falta de respeto” a alguien que se ha “ganado un liderazgo” que trasciende las agrupaciones.

Además, Lema también fue preguntado por las repercusiones que pueda tener el caso del edil Gonzalo Gómez y la condena a su asesor Pablo Leiva por lavado de activos y tráfico de municiones en la estrategia de los nacionalistas de cara a la competencia por la Intendencia de Montevideo. Lema dijo que lo que pasó “es una situación particular” que no guarda relación con un “comportamiento partidario”.

Consideró necesario, en ese sentido, hacer una “revisión” para “mejorar y transparentar” el sistema en lo que refiere a la contratación de los ediles, y dijo que se trabajó en proponer alternativas –como la baja en la cantidad de asesores que se pueden contratar– para el sistema vigente que fueron presentadas a los ediles oficialistas.