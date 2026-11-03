Schipani contra actividad por los 100 años de Fidel Castro: “Homenajear a un dictador es un límite que no podemos pasar”

El cabildante Perrone criticó que en el Parlamento se dediquen a discutir “temas que no tienen que ver con la vida cotidiana de los uruguayos”

Este martes, en la primera sesión del mes de la cámara baja, el diputado colorado Felipe Schipani planteó una cuestión política. Fue –según comentó– a raíz de un posteo en redes sociales que hizo el diputado blanco Juan Martín Rodríguez por el que supo de una actividad planificada “por parte de un grupo de legisladores del Frente Amplio y la embajada de Cuba” que se realizará el jueves en el Palacio Legislativo. El evento es presentado como “100 años de Fidel en solidaridad con Cuba”, con la participación de varios legisladores del oficialismo, como la senadora Bettiana Díaz y la diputada Magela Rinaldi. Schipani sostuvo que “se trataría de un homenaje al dictador Fidel Castro”.

El diputado subrayó que “por supuesto que el Palacio Legislativo es un ámbito en el que se desarrollan las más diversas actividades, de todas las tendencias y orientaciones, por parte de legisladores de todos los partidos y de organizaciones de la sociedad civil”, y eso todos lo festejan y lo auspician. “Lo que entendemos es que hay ciertos límites, y homenajear a un dictador es un límite que no podemos pasar, más aún cuando estamos hablando de un dictador que durante 49 años ejerció el terrorismo de Estado en Cuba, violó todos los derechos humanos, asesinó a sus opositores, los secuestró y los persiguió, conviertiéndose quizás –y sin quizás– en el mayor liberticida de nuestra América en el siglo XX”, sostuvo.

Schipani dijo que “la dictadura cubana lleva 67 años de falta de libertades, de partido único, de persecución y de miseria”, y eso “no se puede festejar en la casa de la democracia”. Agregó que el Parlamento “nos representa a todos, es el templo de la democracia uruguaya”, y allí “no puede haber espacio para homenajear dictaduras y dictadores”, insistió. “Si quieren homenajear a dictadores, vayan a un comité de base; en el Parlamento no”, acotó.

Además, Schipani sostuvo que este evento “constituye un agravio a los miles de cubanos que viven en Uruguay, que salieron exiliados de Cuba por la persecución política y por el hambre”. “Pero es también una afrenta a los millones de cubanos exiliados en el mundo y a todos los que luchan y reclaman por que un día lleguen a Cuba la libertad, la democracia y los derechos humanos”, sentenció.

Luego, se puso a votación la posibilidad de abrir el debate sobre el tema, pero no se llegó a los 50 apoyos necesarios (hubo 37 votos afirmativos y 51 negativos). El diputado cabildante Álvaro Perrone subrayó que, “lamentablemente, no estaban todos los votos de la oposición para dar la discusión del tema”.

De todas maneras, Perrone recordó que hay varios proyectos de ley para aprobar y criticó que el Parlamento se ponga a discutir “estos temas internacionales, que de alguna forma interfieren en el trabajo del Poder Legislativo y en los temas que son importantes para Uruguay”. “Hoy, discutimos a Fidel Castro, mañana, vamos con Israel y Palestina, Irán, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos dedicamos a discutir en este Parlamento temas que no tienen que ver con la vida cotidiana de los uruguayos”, sostuvo. Por lo tanto, señaló que quizás deban hacer “sesiones especiales para discutir todos esos temas”.