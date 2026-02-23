Ante la pregunta “¿Cómo evalúa usted la gestión nacional encabezada por Yamandú Orsi?”, en la última encuesta de Opción Consultores, realizada en febrero, 20% dijo que la administración frenteamplista es buena, 3% dijo que es muy buena, 37% indicó que no es buena ni mala, 23% dijo que es mala, 15%, muy mala, mientras que 2% no sabe o no contesta.

En resumen, hubo 23% de respuestas favorables al gobierno, 37% intermedias y 38% negativas. Con relación al trimestre previo, la aprobación cayó cinco puntos y la desaprobación trepó ocho puntos, observó Opción.

“En los cuatro trimestres transcurridos del actual gobierno, esta es la primera oportunidad donde la aprobación de la gestión tiene una caída relevante. El 23% de aprobación actual es cinco puntos inferior al registrado en el último trimestre de 2025 y siete puntos inferior a la primera medición realizada de este ciclo. A su vez, la desaprobación ha mostrado una tendencia de crecimiento en todos los trimestres y es hoy el doble de lo que registraba el gobierno al comienzo de su mandato (38% versus 19%). Respecto del trimestre anterior específicamente, el porcentaje poblacional con juicios negativos trepó ocho puntos”, de acuerdo al informe.

Los resultados varían según el voto anterior en las elecciones de octubre de 2024. Entre quienes votaron al Frente Amplio, 44% está conforme con el gobierno, 40% opina que la gestión no es buena ni mala y 13% que es mala o muy mala, mientras que 2% no sabe o no contesta.

En tanto, entre los electores de los partidos de la Coalición Republicana, la aprobación es de apenas 8%, frente a la desaprobación, que llega a 61%. Asimismo, 30% considera la gestión ni buena ni mala y 1% no emitió opinión.

Votantes de otros partidos mostraron 16% de aprobación, 38% de desaprobación, 43% consideró ni buena ni mala la gestión y 4% no sabe o no contesta.

Si se comparan los resultados que obtuvo la gestión del nacionalista Luis Lacalle Pou en el mismo período de su mandato respecto de los que alcanza la de Orsi, se observa que el primero duplicaba los niveles de aprobación: 52% frente a 23%.

Opción también comparó los resultados de la encuesta con los del primer trimestre de 2016 del frenteamplista Tabaré Vázquez, durante su último gobierno, lo cual arrojó resultados similares. La gestión de Vázquez tuvo 28% de aprobación, mientras que Orsi tiene 23%. En cuanto a la desaprobación, Vázquez tuvo 34% frente a 38% que tiene Orsi. Con las posturas intermedias o neutras, el primero llegó a 38% y el segundo a 39%.

Consultados sobre el desempeño del presidente Orsi, la aprobación bajó de 34% en noviembre de 2025 a 29% en febrero de 2026; la desaprobación creció de 30 a 33% y quienes no aprueban ni desaprueban pasaron de 35 a 37%.

“En suma, el cuarto ciclo de gobierno comandado por el Frente Amplio en la historia del país cumple su primer año en el marco de una imagen de gestión que presenta dos claros desafíos al oficialismo. Por un lado, sus guarismos de aprobación son minoritarios y muy inferiores al capital electoral con que el Frente Amplio emergió de las pasadas elecciones nacionales. Simultáneamente, desde sus inicios el gobierno experimenta una tendencia caracterizada por un deterioro continuo de su imagen de gestión debido a un doble proceso: la pérdida de apoyo explícito por parte del electorado oficialista y el crecimiento continuo de la desaprobación al interior del electorado opositor”, señaló Opción.