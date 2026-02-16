El fin de semana de carnaval estuvo marcado por una elevada siniestralidad vial. El Ministerio del Interior (MI), por medio de la Dirección Nacional de Policía Caminera (DNPC) y la Jefatura de Policía de San José, informó sobre al menos tres siniestros de tránsito que dejaron un saldo de seis víctimas fatales en los departamentos de Lavalleja, San José y Salto. Además, se incendió un ómnibus en Tacuarembó, pero sin lesionados ni fallecidos.

Uno de ellos ocurrió en la mañana del sábado sobre la ruta 12 y próximo a los accesos a la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja. Aunque resultó fatal, la DNPC no tuvo participación directa, puesto que ocurrió en jurisdicción departamental, por lo que el personal interviniente perteneció a la Jefatura de Policía de Lavalleja. Según Radio Monte Carlo, una conductora de 28 años falleció porque su vehículo cambió de senda e impactó de frente contra un camión de pequeño porte. El conductor del camión sufrió fracturas en las piernas y, junto a su hija de 11 años, fueron trasladados a un hospital para recibir asistencia médica.

Por otro lado, también el sábado pero en horas de la noche, una pareja que circulaba en una motocicleta fue embestida por un automóvil en la intersección de las calles Ibirapitá y Coiguá del balneario Kiyú, perteneciente al departamento de San José, según el parte policial que revisó la diaria. El conductor del birrodado fue localizado a aproximadamente 20 metros del auto, sin vida, sobre la banquina, y la acompañante estaba en un descampado también carente de signos vitales. El conductor del automóvil permaneció consciente y la espirometría arrojó resultados positivos, por lo que fue detenido y permanece a disposición de la justicia.

Finalmente, hubo un despiste y vuelco fatal el domingo a las 4.20 de la madrugada en el kilómetro 21.600 de la ruta 31, tramo perteneciente al departamento de Salto y próximo a la localidad de Colonia Garibaldi. En el siniestro, una camioneta con seis ocupantes que circulaba de este a oeste despistó y, “por causas que se tratan de establecer, sale de la calzada a su izquierda despistando y volcando, quedando en posición invertida con las cuatro ruedas hacia arriba, en sentido opuesto a su dirección de circulación”.

Mientras el conductor de 71 años, su esposa de 51 y la hija de ambos de 8 años fueron trasladados a Salto con politraumatismos graves y pérdida de conocimiento; los acompañantes traseros fallecieron tras el impacto. Se trata de la hermana del conductor junto a otra hija y su pareja —todos mayores de edad, con edades de 79, 42 y 46 años— que perdieron la vida en el lugar. “Según se pudo recabar, los mismos retornaban del Carnaval de Artigas hacia su domicilio en Salto”, reconstruyó la misiva. En el lugar se localizó una huella sobre la faja natural del recorrido junto a “indicios del impacto en un alcantarillado para después quedar en la posición final”.

Un ómnibus se incendió en Tacuarembó

La DNPC también informó sobre un ómnibus que se incendió sobre las 5.15 en el departamento de Tacuarembó, precisamente en el kilómetro 345 de la ruta 5. El vehículo, que permanecía en el lugar desde hacía varias horas y sin ocupantes, estaba “detenido por falla mecánica sobre banquina este” y “tomó fuego por causas que se desconocen”. “La circulación se vio afectada, realizándose canalización de tránsito por senda de circulación oeste, sentido de circulación norte a sur, hasta culminado el trabajo de personal de Bomberos”.