“El tema que ha tomado la centralidad de la sesión es la situación crítica e inaceptable en materia de seguridad pública”, empezó diciendo el senador y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, este martes en conferencia de prensa, luego de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Señaló que en febrero, “nada más, llevamos la friolera de 22 asesinatos”, y en el PC comparten que “no puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy”.

Ojeda aseguró que la seguridad pública “es el tema central de la gente”, y si bien otros temas son importantes, “no son más importantes que este hoy”. Agregó que por esa razón es que le piden al gobierno “que ponga las prioridades en orden”, y ya que este martes el Frente Amplio (FA) estuvo discutiendo prioridades parlamentarias, “la prioridad del gobierno y del Parlamento debe ser la seguridad pública”.

“Si en algún momento se habló de ‘educación, educación, educación’ [en referencia a la frase de José Mujica en su discurso de asunción como presidente], hoy sin duda es ‘seguridad, seguridad, seguridad’”, insistió. Ojeda agregó que el también senador colorado Gustavo Zubía, que estaba a su lado en la conferencia, “lamentablemente, tenía razón al reclamar menos tibieza y más firmeza a la hora de combatir al crimen organizado”.

Ojeda subrayó que pasó un año del nuevo gobierno del FA y no hay un plan sobre seguridad “ni hay un solo proyecto de ley del Ministerio del Interior enviado al Parlamento para ser considerado”, y en campaña el FA hablaba de “desprisionalización”, pero “nada” han escuchado al respecto. “Perdimos un año haciendo quién sabe qué, y mientras el gobierno muestra porcentajes que suben y bajan –poquito– en materia de homicidios, la gente no está de acuerdo con lo que se está diciendo. Porque hay una barrita que no para de subir, la de la opinión pública a la hora de castigar al gobierno por su gestión en materia de seguridad”, subrayó.

Ojeda sostuvo que, incluso, “en el peor gobierno que tuvimos en materia de seguridad, que fue el de 2015 a 2020”, de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, “al menos se hablaba de seguridad, y el ministro [del Interior, Eduardo Bonomi] hablaba y estaba en el centro de la agenda”. “Hoy la realidad es que tenemos al gobierno dedicado el 100% del día a hablar de Cardama y no de los muertos que se acumulan detrás de una gestión que no reacciona. No parece haber ningún sentido de urgencia con este tema”, insistió.

Zubía: “El combate es a muerte porque nos están matando”

Por su parte, Zubía criticó que “se ha normalizado el número de homicidios: lo que parecía una cosa excepcional hace unos años, empieza a ser normal”, y es por “el error político de no poder operar”. Sostuvo que tiene que haber “una modificación sustancial de conceptos, en el gobierno, en la población y en todos nosotros”. “El combate es a muerte porque nos están matando. Empezamos con los homicidios en las zonas alejadas del Centro de Montevideo, pero de a poco comienzan a aparecer eventos cada vez más cercanos, como en Buceo, hace poco. ¿Qué esperamos? ¿Que le toque al vecino para recién tomar conciencia?”, preguntó.

Zubía subrayó que debe haber “enfrentamiento real”, ya que “no hay enfrentamientos reales de la Policía con el narco”, y sostuvo que la Policía tiene información sobre dónde están los narcotraficantes, pero “depende del poder político”, que está sobre la Policía y “no quiere operar”. “Estamos en una inercia, y la estamos pagando con el precio diario que sabemos todos”, señaló. A su vez, Ojeda dijo que el ministro del Interior, Carlos Negro, en 2026 “está juntando todos los boletos para una interpelacion, porque así no podemos seguir”.

Por último, consultado por la prensa sobre qué es lo primero que habría que hacer para mejorar la seguridad, Ojeda señaló que, como decía Zubía, “deberíamos empezar a parar a la Republicana en los lugares complicados, y estar dispuestos a enfrentar al narco directamente, de otra manera”. “De todas formas, lo primero es cambiar y unificar el diagnóstico: si el gobierno dice que la seguridad viene mucho mejor, no estamos de acuerdo con el diagnóstico. Y es muy complicado buscar remedios o tratamientos cuando no estamos de acuerdo con el diagnóstico”, finalizó Ojeda.