Este viernes estaba previsto que la Comisión Permanente del Parlamento recibiera al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), para informar sobre las recientes muertes de menores al amparo de ese organismo. Sin embargo, el jueves, en la previa a la comparecencia de las autoridades de cancillería, la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, informó en sala del cambio de fecha de la citación de Civila para el viernes 27 de febrero, lo que generó cuestionamientos de la oposición.

“El objeto de la convocatoria ameritaría por parte de este cuerpo analizarlo de otra manera”, dijo el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez al expresar molestia por la modificación, la cual, cuestionó, “no obedece a un planteo ni del ministro ni de las autoridades del INAU; obedece a un tema interno del Senado”. El motivo es que la cámara alta sesionará este viernes para votar la conformación de la comisión investigadora sobre el contrato entre el Estado y el astillero español Cardama, que fue rescindido por el gobierno.

“Pareciera que el problema del Uruguay son las investigadoras de las OPV [siglas en inglés de patrulleras oceánicas]”, aseveró el senador nacionalista Sebastián Da Silva. Tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados están trabajando en una preinvestigadora por Cardama. Para Da Silva, hay una carrera “por ver quién es el primero que hace la comisión investigadora”, si la cámara baja, donde “están representados todos los partidos”, o el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría, dijo. “El ciudadano que nos mira tiene que saber, el Frente Amplio está preocupado solo por Cardama y por eso hace todo este artilugio; no está preocupado por los gurises del Inau”, apuntó Da Silva.

“Acá hay algo que nos tiene que interpelar a todos, es que hemos entrado en esta situación de caminos sin salida, de encontronazos, de no buscar soluciones ni acuerdos”, señaló el senador colorado Pedro Bordaberry, quien también cuestionó la “pelea de ver quién llega primero” para conformar la investigadora. “Vamos a tener dos igual, eso es lo increíble del caso”, señaló.

“Nunca pensé que se fuera tan insensible para intentar desviar la atención de una estafa al Estado utilizando el fallecimiento de gurises”, dijo el diputado frenteamplista Federico Preve. Señaló que cuando se solicitó la comparecencia de las autoridades del Mides y el INAU “en ningún momento se pidió que vinieran de un día para el otro”, y aseguró que concurrirán a “dar las explicaciones que hay que dar”. Su correligionaria, la diputada Ana Olivera planteó la posibilidad de que se encuentre una fecha previa al 27 de febrero, ya que “hay una resolución tomada que nos impide mañana funcionar”. A su vez, expresó: “Nosotros no podemos jugar a quién es el más sensible”.