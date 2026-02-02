Durante 2025 ingresaron un total de 1.833.719 certificaciones al Banco de Previsión Social (BPS), según divulgó este lunes el diario El País y confirmó la diaria tras acceder al informe del organismo. La cifra significó un aumento interanual del 8% comparando periodos idénticos y se aproxima a un promedio de 152.809 certificados mensuales durante el año pasado.

Por otro lado, con la lupa puesta únicamente en el mes de diciembre, el organismo consignó que recibió 143.851 certificaciones: implicó una baja mensual del 5,11% respecto a las 151.600 de noviembre, pero una suba del 10,23% en comparación con las 130.504 que se registraron en diciembre de 2024. Durante el último mes de 2025 hubo 106.628 personas certificadas, lo que contrasta con las 98.550 del mismo mes, pero de 2024.

En el desglose por variables de edad y género, la institución divulgó que el grueso de las personas certificadas en diciembre perteneció mayoritariamente al sexo femenino. Un 59,6% —lo que equivale a 63.550— fueron mujeres, mientras la cantidad de hombres con licencia médica conformó el 40,4%, ya que fueron 43.078.

En lo que respecta a las franjas etarias, la que mayoritariamente se certificó fue la comprendida entre 25 y 34 años, que ascendió hasta el 27%; y le siguen la de 35 a 44 con 24,3% y la de 45 a 54 con 20,5%. Los márgenes están representados por los más ancianos y los más jóvenes, ya que, mientras la fracción de 18 a 24 años acumuló el 13,4%, la porción de 55 a 64 concentró el 12,8%. Finalmente, de forma marginal, los mayores de 65 años representaron el 2%.

Lógicamente, la distribución mensual de las certificaciones médicas que recibió el BPS durante 2025 no es homogénea y se registró una mayor cantidad en la temporada invernal. Así, junio, julio y agosto ocuparon el podio con 189.402; 176.353 y 171.793 certificaciones, respectivamente, mientras febrero, enero y abril representaron los meses con menos certificados y la cifra se mantuvo en 118.319; 120.589 y 136.938, en ese mismo orden.

Junio y febrero, los meses con mayor y menor número de certificados, tuvieron una cantidad de 141.101 y 89.364 personas certificadas, respectivamente, mientras que al compararlos con el mismo período, pero de 2024, es posible confirmar que en junio de ese año hubo 27.730 certificados menos y, en enero, 13.622 menos.

Patología por patología, el principal motivo fue la dorsalgia

Solamente en diciembre de 2025, el principal motivo para que los y las trabajadoras optaran por tramitar un certificado médico fue la dorsalgia, el dolor localizado en la espalda, y ascendió hasta un total de 18.666 personas certificadas por este motivo.

Por otro lado, con cifras muy similares, los trastornos de ansiedad y los diagnósticos por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso se ubicaron en segundo y tercer lugar con 12.518 y 12.247 personas certificadas por esa razón en cada caso.

Finalmente, la salud mental volvió a ser protagonista en el cuarto lugar, ya que un total de 7.355 certificaciones fueron por episodios depresivos, mientras que las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, con 3.576 diagnósticos, ocuparon el quinto lugar en cantidad de certificaciones con esa justificación.

Por último, los diagnósticos por otros trastornos articulares no clasificados en otra parte; otras colitis y gastroenteritis no infecciosas; dolor abdominal y pélvico; faringitis aguda y cefalea fueron las causas que completaron el ranking, con una cantidad de certificaciones que no superó las 3.000.