En el marco de una nueva sesión del Congreso de Intendentes, este jueves se resolvió la creación de un grupo de trabajo para “readecuar” los valores de las multas de tránsito.

El presidente del congreso e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunció la creación de este grupo, conformado por intendentes de todos los partidos, “para que en un plazo muy breve” presenten “una propuesta de trabajo para readecuar los valores de las multas”.

“Lo que tenemos que mejorar es la siniestralidad. Lamentablemente, en este país las muertes por siniestros de tránsito se cobran más vidas que los homicidios. En el tránsito las cosas no se miden en plata, se miden en vidas, y una de las formas de mejorar las conductas en el tránsito son las sanciones”, manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, aseveró que “hay un 70% de multas que no son pagadas”, y vinculó esta “acumulación” al desacople del pago de la patente y el de las infracciones. “Si usted tiene la posibilidad de elegir entre cumplir y no cumplir, deja de ser una sanción”, valoró. Olivera destacó que desde el congreso buscan “mejorar las conductas de tránsito” e impulsarán una campaña de seguridad vial.

Convenio con el BROU

Por otra parte, Olivera anunció la firma de un convenio con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para que “cerca de 30.000 funcionarios municipales puedan acceder a comisiones más beneficiosas” y así facilitar la refinanciación de deudas.

Según informó Presidencia, el acuerdo permitirá que los trabajadores “unifiquen sus compromisos asumidos con bancos y financieras en un único préstamo otorgado por el BROU”. “Hay un altísimo nivel de endeudamiento en Uruguay entero y los funcionarios públicos no escapan a esa realidad. Es una buena noticia para las familias de los trabajadores municipales”, consideró Olivera.

Este acuerdo permitirá a los trabajadores reorganizar su situación financiera y reducir el impacto de los descuentos sobre su salario.