Las fechas, determinantes para el estado de situación actual, fueron las siguientes: el 24 de diciembre, las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y los dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) firmaron un preacuerdo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); prácticamente un mes después, el 28 de enero, en una asamblea general, Adeom resolvió rechazar ese preacuerdo, armar una contrapropuesta y empezar nuevamente la negociación con la comuna capitalina. En el medio, el 8 de enero, la IM envía a la Junta Departamental su presupuesto quinquenal, que fue elaborado teniendo en cuenta el contenido del preacuerdo.

Por eso, para el intendente de Montevideo, Mario Bergara, “los márgenes de negociación son muy escasos, prácticamente nulos”. En una entrevista con la diaria Radio, el jefe departamental señaló que, dado que el presupuesto ya está “balanceado, tal como institucionalmente tiene que ser, queda claro que ahí no hay márgenes para moverse”.

Según supo la diaria, este miércoles a las 14.00 habrá una reunión en el MTSS entre las dos partes para analizar cómo continuar tras la negativa de la asamblea general del sindicato de funcionarios municipales. Todavía no hay ninguna fecha prevista para una nueva asamblea de Adeom, según señalaron a la diaria desde el sindicato.

El edil del Frente Amplio (FA) Gonzalo Zuvela, coordinador de la bancada oficialista, dijo a la diaria que en el preacuerdo se contemplaba una “demanda histórica” de Adeom, ya que el ajuste se hacía en función del salario base y no de las compensaciones.

“Históricamente lo que se pidió era el aumento del salario base, porque, como en cualquier organismo del Estado, cuando vos movés el salario base, movés los salarios de todos los funcionarios, desde el que gana menos hasta el intendente. Hace 34 años que el salario base no era lo que se tocaba, y [los trabajadores] lograban de esta manera aumentar el salario real al final del período”, señaló el edil frenteamplista.

Zuvela apuntó además que en el preacuerdo se incluía que “todos y cada uno de los funcionarios iban a subir por lo menos un escalón en el período; es decir, todos iban a ascender en estos cinco años”. “Si vos sumabas eso, la cifra de aumento real de la masa salarial era de 4,67, cosa que no sucede desde hace un montón de años”, afirmó.

El edil del FA dijo que la resolución que adoptó Adeom el 28 de enero “trastoca todo”, porque “todo el preacuerdo fue recogido dentro del presupuesto que se presentó”. En la misma línea que Bergara, Zuvela sostuvo que, frente a “la contrapropuesta que venga de Adeom”, la posición de la IM “va a ser exactamente la misma”. “Para atrás no se van a mover, pero ni para tomar impulso”, subrayó.

El vínculo con Adeom forma parte de “los temas de fondo que hay que tocar”, afirma edil nacionalista

“Yo, en esta cuestión, estoy del lado de la intendencia. Es una deslealtad enorme echar para atrás un acuerdo que estaba contenido en el presupuesto”, afirmó, por su parte, el único edil del Partido Colorado (PC), Federico Paganini. En diálogo con la diaria, recalcó que en la situación actual la comuna capitalina “no tiene margen para moverse”.

El edil del PC sostuvo que el preacuerdo firmado entre la IM y la directiva de Adeom “era un buen acuerdo”, ya que al final del período los trabajadores llegaban a tener un aumento del salario real de aproximadamente cuatro puntos. “Y recordemos que los trabajadores municipales tienen un montón de compensaciones y horas extras que no se dan en ninguna otra intendencia del país y que no se dan en el sector privado”, apuntó.

Para el edil del Partido Nacional (PN) Gabriel Cunha, este asunto forma parte de “los temas de fondo que hay que tocar”. Cunha dijo a la diaria que en la IM “hay un tema casi que de cogobierno con Adeom”, con “una forma de funcionamiento que ha sido desprolija y que siempre ha logrado torcerle el brazo a la intendencia”. “Y esta administración, para mi sorpresa, no ha logrado romper con esa dinámica. No veo señales claras de que lo pueda hacer tampoco en el corto tiempo”, agregó.

Cunha mencionó que este tema será tratado en la comisión especial de la Junta Departamental que tiene a estudio el proyecto presupuestal cuando asistan los dirigentes de Adeom, el próximo miércoles 11 de marzo. “Me parece que ahí, sobre todo, hay un problema estructural en la intendencia que funciona así, a los ponchazos”, expresó el edil del PN.

En la contrapropuesta de Adeom, que fue aprobada en la misma asamblea general en la que se rechazó el preacuerdo alcanzado con la IM, se propone, entre otras cosas, que “el aumento global sea superior al descrito en el preacuerdo, repartido inversamente a los grados SIR [Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones] existentes”.

Asimismo, se plantea “establecer un compromiso expreso de reducción de los interinatos y asignaciones directas, priorizando la regularización de dichos cargos mediante concursos”, e “incorporar flexibilidad en el requisito de antigüedad mínima en el nivel de carrera para la participación en promociones y concursos de ascenso”.