A pedido del senador del Partido Nacional (PN) Javier García, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, comparecieron este lunes ante la Comisión de Defensa del Senado para explicar el convenio firmado hace una semana entre la cartera liderada por Lazo y el Inisa.

El convenio consiste en que entre 20 y 30 adolescentes privados de libertad vinculados al Inisa participen, de manera voluntaria, en talleres de capacitación dictados bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), en cooperación con las Fuerzas Armadas. El acuerdo regirá, inicialmente, por dos años, con una opción de renovación automática por un período de igual duración, “salvo decisión expresa en contrario adoptada por cualquiera de las partes”, según se señala en el documento del acuerdo.

La iniciativa fue criticada por el Servicio Paz y Justicia y los sindicatos de la educación, y también fue puesta en duda por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que pidió el texto del convenio para analizarlo. Asimismo, el sector del Frente Amplio (FA) Casa Grande y el senador socialista Gustavo González objetaron, sobre todo, si las Fuerzas Armadas tienen la idoneidad para formar jóvenes.

En una rueda de prensa, García aseguró que él está “convencido” sobre el contenido del convenio. “Me parece que es un convenio que está bien. Creo que está bueno que haya posibilidades para jóvenes, en este caso, que están en conflicto con la ley, que cometieron infracciones, delitos, y que tienen que tener una oportunidad”, afirmó.

En ese sentido, el senador del PN dijo que “es bueno” que se dé este tipo de oportunidad para los adolescentes y también para la sociedad, ya que, de otra forma, “está la reincidencia de los jóvenes”, que tiene lugar “contra cualquiera que esté caminando por una calle o en cualquier lugar”.

García mencionó que en 2021, cuando él era ministro de Defensa Nacional, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el MDN firmaron un acuerdo similar, y señaló que esto fue señalado por la ministra como un antecedente.

El senador nacionalista dijo que en aquel convenio se dispuso que se reservaran cupos en cuarteles y unidades militares para los jóvenes del INAU “que quisieran seguir la carrera militar”. “Tuvimos, lo recordó la ministra, dos o tres muchachas que entraron a la Fuerza Aérea, a la Armada Nacional. Otros tuvieron su posibilidad de estar un tiempo en una unidad y aprender un oficio”, apuntó.

A su vez, García señaló que “hay estigma” sobre los adolescentes que egresan del Inisa al momento de conseguir trabajo. “Todos sabemos que si hubiera un lugar en disputa por un empleo, y va a competir por ese empleo un muchacho o una muchacha del INAU o del Inisa contra un gurí que salió de una escuela, un liceo, un colegio, tienen más posibilidades estos últimos, porque hay una estigmatización”, resaltó. En tal sentido, abogó por dar “posibilidades para que todos puedan tener un empujón en la vida y salir del conflicto con la ley y reinsertarse y no recaer”.

Sobre las críticas al convenio por el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en la dictadura cívico-militar, el senador del PN dijo que “no se pueden ver estas cosas con prejuicios”. A su juicio, “desde el sistema político, la gente que critica esto lo hace por una sola circunstancia: cuestiones ideológicas”. “No puede ser más importante la ideología que rescatar a un muchacho, una muchacha, que cometió un delito y que hay que tirar la mano para que no reincida”, afirmó.

Consultado sobre si la oposición planteó sugerencias al convenio, García dijo que uno de los planteos fue que se establezca cuáles son las otras instituciones del Estado que puedan participar; también se propuso que desde el Parlamento se cree una comisión de seguimiento del proyecto, con el objetivo de que “haya otro poder del Estado” que valore lo que se hace y de este modo se amplíe “la base de sustento política”.

Nicolás Viera: el convenio “es un reflejo del Uruguay que todos deberíamos desear”

Por su parte, en diálogo con la prensa, Lazo apuntó que la comparecencia ante la comisión se produjo “para profundizar” en el contenido del acuerdo. En esa línea, la ministra dijo que encontraron “un ámbito de acuerdos” y “sobre todo de expectativas” en cuanto a cómo se va a llevar adelante el convenio, en el que habrá una “subordinación de lo militar al poder civil”.

El presidente del Inisa, en tanto, dijo que la propuesta “tiene que ser compatible con las otras cosas que se están haciendo”. “Son capacitaciones que se suman a lo que felizmente ya tenemos para dar más oportunidades a los chiquilines que están bajo nuestra responsabilidad”, expresó Saavedra.

Asimismo, Saavedra sostuvo que, una vez que se esté desarrollando la iniciativa, “si hay cosas que corregir, se corregirán”. “Acá hay dos instituciones con bonhomía que quieren encontrarse, que se van a conocer. Se va a ejecutar, y si no funciona, los funcionarios muy capacitados que tiene el MDN van a decirle: ‘Ministra, mire que esto no anda como nos imaginábamos’”.

Por otra parte, Lazo comentó que horas antes de la comparecencia del Senado estuvo en el Secretariado Ejecutivo del FA para responder las preguntas que hubiese, ya que, según dijo, hay aspectos de la iniciativa que no quedaban claros a partir del convenio marco.

Nicolás Viera, senador del FA e integrante de la Comisión de Defensa, apuntó que la comparecencia de las autoridades permitió a los legisladores “sacar una cantidad de dudas sobre muchos trascendidos”, que, a su entender, se produjeron “por falta de información”. “Lo que está haciendo el Inisa con la conducción de Jaime Saavedra y lo que está haciendo el MDN en esta temática es un reflejo del Uruguay que todos deberíamos desear, que es el Uruguay de los consensos, de los acuerdos, de todos los partidos políticos que estamos respaldando, apoyando y buscando soluciones a poblaciones tan complejas como los menores o mayores infractores que están institucionalizados en el Inisa”, sostuvo.

Viera dijo que “hay una cantidad de diagnósticos muy trascendentes”, como que “el 85% de los gurises que están hoy en el Inisa no terminaron el ciclo básico”. “Entonces, o no hacemos nada y dejamos todo que fluya y que sigamos así, o buscamos tender puentes entre todos”, afirmó.