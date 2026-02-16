En entrevista con Desayunos informales, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que le llama “poderosamente la atención” la actitud de la oposición respecto de la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de las patrulleras oceánicas para la Armada. En particular, señaló la coincidencia de argumentos entre las evacuaciones de vista que hace Cardama y los argumentos de la oposición. “Son un calco”, “es como si hubiese una especie de acuerdo tácito”, porque “los argumentos son los mismos”, aseguró. Comentó que le llama la atención que quienes “fueron engañados” (en referencia al gobierno anterior, al que le presentaron garantías falsas o no válidas), “reivindiquen con tanta fuerza a quien los engañó”.

Para rescindir el contrato, el gobierno se basa en la no constitución de una garantía de fiel cumplimiento válida, ya que la que presentó Cardama era de una empresa en proceso de disolución, Eurocommerce, con un domicilio donde funcionaba una inmobiliaria. El nacionalista Armando Castaingdebat, quien fue ministro de Defensa Nacional durante el último año del gobierno de Luis Lacalle Pou, dijo este lunes en el programa Doble click de Del Sol: “A nosotros nos consta, y está la información de medios especializados de España, que dicen que el astillero Cardama contrató a Gonzalo Fernández, que Gonzalo Fernández se entrevistó en el piso 11, me imagino que con [Yamandú] Orsi, con [Jorge] Díaz y con [Alejandro] Sánchez, y planteó no menos de tres alternativas para sustituir la garantía” de Eurocommerce.

Consultado sobre este tema, Díaz aseguró que en el expediente “no hay absolutamente nada ni comunicación oficial” que pruebe que Cardama presentó otra garantía y negó que Gonzalo Fernández sea el abogado del astillero español. “Gonzalo Fernández expresamente nos dijo: 'Yo no soy abogado de Cardama, yo no represento a Cardama, vengo a ofrecer mis buenos oficios'”, aseguró Díaz. Agregó que solo participó en una reunión en la que estuvo Fernández y que, hasta donde él sabe, el astillero español no presentó ninguna garantía.

Díaz remarcó que el Estado tiene “asesoramientos jurídicos fuertes y consistentes, de catedráticos de derecho administrativo, de profesores extranjeros” que amparan la decisión de rescindir el contrato. Insistió en que le “llama la atención” la “obstinación” del Partido Nacional con defender a Cardama. Una “obstinación” que, según el prosecretario de Presidencia, se “demuestra” por una serie de hechos: “no sabemos cómo llegó Cardama”, “se rechazó un proceso competitivo y se eligió en forma directa al que había salido último en el proceso competitivo”, “se le permitió [al astillero español] modificar las ofertas cuando a los otros no se les permitió”, se contrató “un astillero que no tenía ninguna experiencia en la construcción de este tipo de buques, a un precio al que unánimemente todos los astilleros del mundo te dicen que no se pueden construir esos barcos” y “hubo una obstinación en dar prórroga y prórroga para que eso saliera adelante”.

Por todo esto, Díaz concluyó que la resolución del gobierno “no es una decisión política”, sino que la que es “política” es “la resistencia”. Cuestionó que se diga que la administración encabezada por Orsi quiere “destruir el legado de Lacalle Pou”. “Yo me pregunto: ¿el legado de Lacalle Pou es destruir documentos [en referencia al episodio de los chats protocolizados entre la exvicecanciller Carolina Ache y el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset], aceptar documentos truchos, contratar empresas insolventes? ¿Ese es el legado de Lacalle Pou?”, inquirió. Criticó en particular al exministro de Defensa Nacional del gobierno anterior Javier García, quien fue el responsable de la firma del contrato con Cardama y que ahora, según Díaz, “funge” de “abogado defensor” del astillero.

Díaz y Cabildo Abierto a favor de conformar investigadora

Por otra parte, el prosecretario de Presidencia aseguró que está a favor de la conformación de una comisión investigadora, pero que incluya “todo” el proceso: “Que investigue por qué se eligió a Cardama, por qué se firmó ese contrato” y “todo el proceso de constitución de garantías”.

En la misma línea, el diputado cabildante Álvaro Perrone anunció este lunes en la red X que su partido apoyará la conformación de una comisión investigadora por el proceso de compra de las patrulleras y que solicitará que “se haga de todo el proceso, desde el inicio de la compra”.