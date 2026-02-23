Este lunes, la Intendencia de Montevideo (IM) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) ratificaron un convenio para la inclusión de la capital en el Plan Vale, iniciativa que, según la página web de la gremial, tiene el objetivo de “recuperar y valorizar envases y materiales de envasado posconsumo”. Cuenta con más de 2.500 empresas adheridas y la cifra incluye tanto a fabricantes como a importadores que trabajan con “todos los envases de productos puestos en el mercado nacional para su consumo final; los vasos descartables, bandejas, cajas y films”, entre otros insumos que llegan a manos del consumidor final.

“Dar cumplimiento a la normativa nacional y nuevas metas de recuperación; optimizar recursos en economía de escala; contribuir con la economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y ser parte de un plan de responsabilidad” son algunas de sus metas. En relación con el primer punto, un comunicado de la IM informó que la Ley 17.849 de “reciclaje de envases” establece que las empresas que los generen están obligadas a adherirse a un plan de gestión para recuperarlos.

La ceremonia tuvo lugar al mediodía en la sede central de la CIU, ubicada junto al LATU. Contó con la presencia del titular del Ministerio de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño, el presidente de la CIU, Leonardo García, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, y el presidente del Plan Vale, Agustín Tassani. Según informaron desde la comuna, la iniciativa tiene alcance nacional, ya que opera en “las capitales de los 19 departamentos y en todas las localidades de más de 5.000 habitantes”, además de que la ciudadanía en general también puede “separar los materiales reciclables en su hogar, comercio y oficina” para entregarlos en un punto de recepción.

“Vamos hacia una transformación estructural y profunda de la gestión de los residuos y, en particular, de la gestión de los envases en el país”, destacó el ministro Ortuño. Calificó el proyecto como “transformador”, de “encuentro” y de “trabajo conjunto”, con lo que señaló que 2026 “será un año clave de algunos anuncios”, pero “fundamentalmente de concreciones para avanzar hacia el cumplimiento de las metas”. “Llevamos 14 o 15 acuerdos y estamos comprometidos todos en completar una primera meta, que es que en 2026 tengamos acuerdos con todas las intendencias de Uruguay con el Plan Vale”, afirmó. A su vez, prevén de manera simultánea “avanzar efectivamente en la recolección selectiva” y en “el sistema de depósito y reembolso”, dos “proyectos fundamentales” del nuevo sistema, por medio de “una inversión muy significativa de recursos”.

En una rueda de prensa, el jerarca indicó que el “hito” permite “avanzar significativamente” en la recuperación, clasificación y valorización de los envases mediante “emprendimientos que ya tenemos en Uruguay que nos permiten hoy transformar un envase que utilizamos en un nuevo envase con lógica de economía circular, reducción de emisiones que afectan el cambio climático y, por lo tanto, cuidado del ambiente”. Reiteró que el año es “clave para el avance del plan” y supone una inversión de las empresas comprometidas “del entorno de 50 millones de dólares”, que van “realmente a transformar la gestión de los residuos de envases en el país, y con inclusión social, que para nosotros es clave”, dijo en relación con las cuatro cooperativas que gestionan la clasificación.

Por su parte, Bergara remarcó que se busca impulsar “un cambio cultural” que comienza “en cómo nos relacionamos con los residuos”. Para el intendente, uno de los problemas del sistema de gestión de residuos en Montevideo es que “cada vez llegan más” y hay “un 70% más de residuos hoy que hace 20 años”, con una mayoría que termina “en la disposición final”. “Este trabajo que nos planteamos pasa por que cada vez vayan menos residuos a Felipe Cardoso y más residuos puedan valorizarse, más residuos puedan reciclarse, clasificarse, compostarse, porque es beneficioso desde todo punto de vista”, acotó. Desde la gestión departamental aspiran a que “en pocos años el volumen de residuos a clasificar se multiplique y, por lo tanto, también las cooperativas que trabajan en esta tarea, y se multipliquen los trabajadores y trabajadoras que operan en ellas”.

Finalmente, Herou dijo que “para Montevideo es muy importante pasar a tener este vínculo formal” por tres razones. Primero, porque el convenio “dialoga, complementa y articula perfectamente” con los contenidos del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos que la IM aprobó a finales de diciembre de 2025. Por otro, porque uno de los objetivos estratégicos del plan es “generar condiciones de trabajo dignas” y resulta muy importante “tener formalmente la posibilidad de vincularnos con las plantas”. Finalmente, porque se vincula con los objetivos ambientales, ya que el plan de la IM “define con mucha claridad una atención prioritaria de la limpieza pública, pero de la mano de esto, un cambio en la gestión de los residuos que busca que enviemos cada vez menos materiales a nuestro sitio de disposición final”.

El funcionario adelantó que una de las metas para Montevideo “es llegar casi a la recuperación de la mitad de los envases que se vuelvan al mercado”. Tassani, presidente del Plan Vale, sostuvo que los objetivos en el corto plazo son “generar más ecopuntos”, tanto en la vía pública como a nivel domiciliario, así como “contenedores intradomiciliarios con camiones específicos”, y continuar “fortaleciendo el trabajo con las plantas”, con 142 trabajadores en la capital y aproximadamente 340 operando en todo el país.