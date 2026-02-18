Este miércoles, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, junto con sus homólogos del Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) Sebastián Andújar y Álvaro Perrone, respectivamente, realizaron una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo tras presentar formalmente un proyecto de ley para “racionalizar el monto de las multas de tránsito por exceso de velocidad”, según el colorado.

La preocupación por el tema no resulta novedad y, en esta oportunidad, la iniciativa tiene un solo artículo que pretende sustituir el artículo 26 bis de la Ley 19.824, con lo que reduce a la mitad el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad.

El monto de las multas por el doble o más de la velocidad máxima permitida se reduce solamente un 30% hasta 12 unidades reajustables (UR) (una UR equivale a 1.851 pesos), porque “es una velocidad más temeraria que, en el caso de producir un siniestro, puede ser de características mortales”, mencionó Andújar. Además, Rodríguez puntualizó que, para los casos en los cuales se conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas, se mantiene “la misma severidad”, con el tope máximo establecido a 15 UR en la legislación vigente.

Rodríguez dijo que el tema se discutió en 2023, y que por entonces se planteó la “severidad en las multas” y que “con el pasar del tiempo no han provocado bajar la siniestralidad” ni “una mejora en lo que es el cumplimiento de la normativa de tránsito”: “Los informes de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) son contundentes, tanto de 2023 y 2024 como también de 2025; no solamente no han bajado los siniestros, sino que han aumentado”, acotó.

Más allá de lo anterior, advirtió que no están en contra de la fiscalización, la utilización de los radares de velocidad ni de las multas, sino que creen que “han sido excesivas en muchos casos, no han sido racionales, no han sido proporcionales”, y que “hay un grado de morosidad muy alto”, lo que configura el marco en el que el trío de parlamentarios presentó la iniciativa, que debe “ser acompañada por otras medidas”, como “campañas de educación, de prevención y de concientización a la hora del manejo en rutas nacionales”.

“Cuando un uruguayo comete una infracción, tiene que pagar, pero la misma tiene que estar dentro de las posibilidades de pago que tienen hoy los uruguayos, y eso es parte de la justicia con la cual se aplica la multa”, expresó Andújar. Con foco en la erogación, dijo que los valores actuales “generan una distorsión en la economía familiar por no poder enfrentarlos”, y los índices de morosidad dan cuenta de que “se ha vuelto una complicación” para los ciudadanos. En ese sentido, acotó que el “espíritu” del proyecto es mantener los costos “dentro de las posibilidades económicas que tienen los uruguayos para poder pagar por la infracción que han cometido”.

“El Congreso de Intendentes viene anunciando –quizás lo haga oficial en estos días– que va a promocionar en el vencimiento de la patente de rodados de marzo una rebaja del 50%”, repasó el nacionalista. Señaló que, “más allá de una promoción”, el elemento “tiene que estar legislado” y “no quedar como una circunstancia por una coyuntura especial de no posibilidad de pago”.

Perrone incorporó otro elemento a la discusión. Aseveró que la “libreta de chofer es una herramienta de trabajo”, por lo que frente a multas “confiscatorias” hay conductores que no la pueden pagar y, por lo tanto, tampoco “renovar o recuperar la libreta”: “Entendemos que eso atenta contra el derecho al trabajo, además del seguimiento que venimos haciendo de la instalación de radares pedagógicos”, remarcó con relación a los dispositivos que indican la rapidez con la que se desplaza un vehículo y su conductor “toma la precaución y disminuye la velocidad”.

Indicó que están recibiendo una “opinión positiva” de las demás bancadas y del Congreso de Intendentes, por lo que vaticinó que, en “un buen diálogo con todos los partidos políticos, con el Congreso de Intendentes, con la Unasev, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio del Interior”, el proyecto “va a salir aprobado”.