De acuerdo al sitio especializado Marine Traffic, está previsto que el BGP Prospector ancle en el puerto de Montevideo este lunes sobre las 9.00. Se trata del primer buque en llegar a Uruguay para la búsqueda de petróleo, mediante prospección sísmica, en el espacio marítimo. En este caso, el BGP Prospector cumplirá funciones para CGG Services, una de las cuatro empresas autorizadas por el Ministerio de Ambiente para la búsqueda de hidrocarburos en aguas uruguayas.

Ante la inminente llegada del buque, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras convocó a una nueva movilización, este mismo lunes, a las 16.00, desde la plaza Independencia hasta el puerto de Montevideo. Este domingo hubo varias manifestaciones previas a lo largo de la costa uruguaya, desde Carmelo (Colonia) hasta Valizas (Rocha).

Déborah Díaz, vocera del colectivo, dijo a la diaria que el principal reclamo de la movilización de este lunes es que no se lleve a cabo ninguna prospección sísmica antes de que haya un pronunciamiento de la Justicia.

En noviembre del año pasado, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras presentó un recurso para que la Justicia imponga la medida cautelar de no innovar mientras se analiza la posible nulidad de los contratos firmados durante la anterior administración entre las empresas petroleras y Ancap para la búsqueda de petróleo en el mar uruguayo.

Allí, entre otras cosas, el colectivo advierte sobre la violación del artículo 47 de la Constitución de la República, el cual establece que “la protección del medio ambiente es de interés general”, y también remarca que los acuerdos suscritos por Ancap van en contra del Acuerdo de París, que ha sido ratificado por el Estado uruguayo. Se apunta también que el método de la prospección sísmica implica detonaciones cada ocho segundos por períodos de hasta 1.000 días, lo que “produce graves alteraciones” en la fauna marina.

Díaz dijo que, ahora que finalizó la feria judicial, reclaman que se trate la medida cautelar presentada “con la mayor rapidez posible, porque los barcos ya están acá y pretenden empezar”.

Raúl Viñas: “En este caso están sumamente apurados”

Tras el otorgamiento de las autorizaciones ambientales, para que el BGP Prospector empiece a trabajar sólo resta que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente apruebe el plan de gestión ambiental de CGG Services que, según informó El Observador, fue presentado días atrás con la intención de comenzar a operar en febrero. Hasta ahora CGG Services es la única empresa que ha presentado el plan de gestión ambiental.

La semana pasada, en entrevista con Canal 5, el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Óscar Caputi, dijo que “la empresa Chevron [una de las empresas que tienen contrato con Ancap] anunció que va a empezar su prospección en el mes de marzo, por tal motivo, en el mes de febrero va a estar arribando el buque que va a realizar esa tarea”, en referencia al BGP Prospector. Las empresas que realizarán la búsqueda de petróleo son distintas a las que firmaron contratos con Ancap.

Si bien todavía falta que la Dinacea apruebe el plan de gestión ambiental presentado por CGG Services, Díaz consideró que el inicio de las prospecciones sísmicas “es inminente”, de lo contrario, la empresa no hubiera trasladado el buque hasta el puerto de Montevideo.

En tal sentido, Raúl Viñas, referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable –que apoya la movilización de este lunes–, dijo a la diaria que “en este caso están sumamente apurados”, porque “se terminó la feria judicial y la Justicia va a tener que decir sí o no y, si las cosas funcionan como tiene que ser, podría ser que esto quede paralizado”.

Según supo la diaria, el Ministerio de Ambiente tiene definido seguir adelante con las correspondientes etapas administrativas mientras no haya un dictamen de la Justicia.

Sobre el método utilizado para la búsqueda de hidrocarburos, Viñas manifestó: “Todos sabemos que genera efectos; si no generara efectos, no se estaría pensando en indemnizar a los pescadores”.

Antes de fin de año, el titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, recordó en una conferencia de prensa que ya hubo prospecciones sísmicas en Uruguay en años anteriores. “Lo nuevo es el nivel de exigencias y garantías ambientales que ha resuelto esta administración”, destacó.

Asimismo, Ortuño señaló que, en caso de que se encontrasen hidrocarburos en el espacio marítimo uruguayo, se abrirá “una nueva etapa”, a nivel del sistema político, para “resolver entre todos si se avanza en la explotación o no de esta riqueza, que es tan importante y costosa para nuestro país, que año a año invierte millones en la importación de petróleo”, un dinero que “podría destinarse a otras actividades fundamentales, como políticas sociales”.

Presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras: “Son más de tres años dándole y dándole y dándole”

La prospección sísmica no sólo es cuestionada por las organizaciones ambientales. En diálogo con la diaria, el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Juan Riva-Zucchelli, señaló que, en primer lugar, la búsqueda de petróleo “va en contra” de “una política de hace muchos años” de Uruguay, que ha logrado “tener energías limpias renovables”.

Al margen de las exigencias ambientales, el gobierno ha dispuesto una serie de compensaciones económicas para el sector pesquero, en aquellos casos en los que se compruebe que hubo una afectación de la actividad debido a las prospecciones sísmicas.

Consultado al respecto, Riva-Zucchelli dijo que las compensaciones económicas “parecen muy livianas desde el punto de vista real de qué se puede hacer”, ya que hasta ahora “no está establecido cuáles son las compensaciones”. Apuntó, además, que el gobierno solamente incluyó en este escenario a los barcos de categoría A y C –esto es, los barcos de altura–, y no a los barcos de categoría B, “que es toda la flota costera”.

“Está demostrado que esos decibeles son muy altos, que el sonido viaja kilómetros en el agua; entonces, afecta al recurso costero. Ellos van a estar trabajando a 100 kilómetros de la costa y nosotros pescamos hasta a 70 kilómetros de la costa. Eso nos va a afectar porque ya nos afectó”, afirmó el presidente de la gremial, en referencia a las anteriores prospecciones sísmicas. “Están hablando de 1.000 días de prospección en total, lo cual es una barbaridad de tiempo. 1.000 días son más de tres años dándole y dándole y dándole”, añadió.

“Obviamente nuestra posición es sumamente crítica con este tema”, subrayó Riva-Zucchelli. Con todo, destacó la disposición de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, con quien hay un “muy buen diálogo”, a los efectos de que “se pueda hacer algo con la pesca de alguna forma”.