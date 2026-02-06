Este viernes, el presidente Yamandú Orsi participó en un seminario de promoción comercial e inversiones coorganizado por Uruguay XXI y su homólogo en Shanghái, el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, durante la última jornada de la visita de Estado en el enorme país de Asia. Según consignó Presidencia, el objetivo del evento fue “fortalecer la presencia de Uruguay en el mercado chino, identificar nuevas oportunidades de negocios y posicionar al país como un destino confiable y competitivo para la inversión”.

El seminario llegó después de una actividad en la Universidad Tongji, la visita al Centro de Investigaciones de Huawei y un almuerzo que organizó la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU). Se desarrolló en el hotel Shangri-la Pudong con la participación de unos 170 empresarios chinos, además de la delegación uruguaya. El jerarca dio apertura al evento y, desde uno de los núcleos del comercio mundial, reafirmó la importancia del vínculo entre los estados y ratificó a China como “socio estratégico integral para el desarrollo económico y sustentable de nuestro país” en el marco de una relación “cada vez más cercana”, basada en “la confianza, la previsibilidad y el respeto mutuo”.

Más precisamente, Orsi recordó que China ha sido el principal socio comercial del país durante los últimos 14 años, que en 2025 concentró el 26% de las exportaciones de bienes uruguayos y el 86% de las exportaciones de soja; y que 20 empresas chinas están instaladas en el país operando en los rubros de logística, biotecnología, tecnología, telecomunicaciones, finanzas e industria, a las que calificó de una “prueba concreta de que invertir en Uruguay es una decisión segura y rentable”. “Los invito a ver a Uruguay no solo como un mercado, sino como un socio estratégico, una plataforma confiable y una puerta de entrada a América del Sur”, acotó.

A su vez, dijo que el dato adquiere “una relevancia particular en el contexto internacional marcado por la volatilidad económica e incertidumbre en los flujos comerciales” y que el intercambio comercial alcanzó una etapa de “consolidación y madurez”. Tras un período de “crecimiento excepcional”, evaluó que al día de hoy el comercio bilateral mantiene un “dinamismo sostenido” y las exportaciones crecen de manera estable, propulsadas por “productos agroindustriales de alta calidad”, mientras las importaciones acompañan su “proceso de inversión, modernización productiva y desarrollo tecnológico”.

El presidente remarcó las ventajas de Uruguay y los desafíos del mundo

Además, valoró las ventajas de Uruguay: “Nuestra ubicación geográfica estratégica, nuestra estabilidad institucional y nuestra vocación de apertura nos posicionan como un nodo logístico confiable en el Atlántico Sur, con acceso fluido a mercados del Mercosur y de América del Sur en general”, indicó. Sin embargo, más allá de las asimetrías económicas, afirmó que ambas naciones enfrentan desafíos vinculados a “las transformaciones demográficas y la creciente demanda de servicios intensivos en conocimiento y cuidados”, por lo que el “intercambio de experiencias, marcos regulatorios y buenas prácticas” también representa valor añadido que trasciende una aproximación “estrictamente comercial”.

“Uruguay está abierto a recibir más inversiones productivas de calidad provenientes de China. Contamos con reglas claras, seguridad jurídica, incentivos a la inversión, energías renovables y una política de Estado que trasciende los cambios de gobierno”, enumeró. Dijo que el país ofrece un ecosistema empresarial atractivo para la economía del conocimiento, capital humano calificado, estabilidad normativa, conectividad digital de primer nivel y una fuerte apuesta a la innovación.

Este viernes, en una rueda de prensa enmarcada en el seminario del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, la vicepresidenta de la República y presidenta en ejercicio hasta el retorno de Orsi, Carolina Cosse, dijo que se trató de una delegación “muy importante” hacia un país que es “nuestro principal socio comercial en el tema de bienes” y con el que “mantenemos una muy buena relación”. “Además, vienen con una gran cantidad de acuerdos y con nuevas oportunidades para los sectores de la producción. Verdaderamente estoy muy contenta de lo que ha sido esta delegación”, afirmó.