Bajo el título “¡Teníamos razón!”, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) difundió un comunicado en el destacó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó, en su fallo de esta semana, que el acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou “instalaba un monopolio privado en el negocio de contenedores”.

El fallo avaló de forma parcial un recurso presentado por el operador portuario Montecon, con el objetivo de derogar dos decretos del gobierno anterior relacionados a la gestión de Terminal Cuenca del Plata; concretamente, el tribunal derogó la cláusula que impedía otorgar habilitaciones para la instalación de una nueva terminal especializada en el puerto de Montevideo hasta 2081.

“Lo dijimos y teníamos razón: la entrega del Puerto de Montevideo a través del Acuerdo y por 60 años era un hecho, prevaleciendo los intereses privados en detrimento del interés general, un pésimo acuerdo”, señalaron. Sostienen que esto generó “disminución de cargas y el retiro de navieras y empresas que operaban en el puerto de Montevideo, con pérdida de puestos de trabajo, debilitando el rol de la ANP [Administración Nacional de Puertos] y afectando sus finanzas”.

El sindicato afirma que la anulación de la cláusula 3.5.4 del Decreto 114/2021 devuelve a la ANP “la posibilidad de planificar en otras terminales la operativa de contenedores y restablecer así la libre competencia intraportuaria”, y, en ese marco, le reclama a la ANP que “retome la planificación sobre el muelle C, instalando grúas pórtico a los efectos de que el Estado cuente con una terminal especializada que asegure la libre competencia, que genere trabajo y oportunidades a las navieras y operadores”.

El Supra destaca también en su comunicado la necesidad de “una política portuaria nacional, planificada desde un Sistema Nacional de Puertos, que promueva la complementariedad y la cooperación entre los distintos puertos del país, evitando la competencia interna desordenada y apostando a una estrategia logística integrada”.

El jueves, en China, el presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre este tema. Respecto a la posibilidad de instalar una nueva terminal especializada, respondió que “ojalá”, pero que existen “muchas cosas para resolver antes”. En tanto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo a la diaria que el fallo genera “un efecto en lo interno”, pero también tiene “impactos a nivel internacional”, ya que pretenden que la actividad portuaria “establezca reglas de juego claras para todos los actores”.