Desde las 19.00, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dará su segundo discurso ante la Asamblea General. El mandatario hará un balance del primer año de su gestión, y al mismo tiempo realizará un conjunto de anuncios para los próximos meses. Entre otras cosas, Orsi anunciará la concreción de una zona franca industrial en el departamento de Rivera.

Orsi ingresó al Palacio Legislativo acompañado por la vicepresidenta, Carolina Cosse, y fue recibido en la entrada del recinto parlamentario por varios legisladores. Allí se abrazó efusivamente, por ejemplo, con el senador nacionalista y exintendente de Colonia Carlos Moreira.

En las barras están presentes, entre otros, el secretario y el prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, respectivamente; el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

El presidente abrió su discurso saludando a la “gurisada” que este lunes comenzó un nuevo año lectivo, así como también a las maestras y a los profesores. “Las democracias no se sostienen solo en los derechos que consagran, se sostienen en las obligaciones que asumimos para protegerlos. Como primer punto, quiero agradecer a este cuerpo, que a fuerza de diálogo, mucho diálogo, y capacidad de acuerdo –un valor de nuestra democracia que muchas veces no reconocemos–, conseguimos la aprobación inédita y reveladora de la norma madre de todo gobierno: la ley de presupuesto. Muchísimas gracias”.