A las 8.15 de este domingo, un año después de que Luis Lacalle Pou le colocara la banda presidencial en la plaza Independencia, Yamandú Orsi compartió un video de un minuto y medio, acompañado por la siguiente frase: “Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo. Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos”. Apenas un adelanto de lo que será su segundo discurso ante la Asamblea General, este lunes a las 18.30.

En la pieza audiovisual predominan testimonios de mujeres. Una madre joven, que valora la entrega de “un contenedor” como alternativa para su vivienda, que “cuando llueve, se llueve mucho y entra mucho frío”. Una niña a la que operaron con éxito de los ojos: “Ahora que sí ya puedo ver bien, la verdad me siento muy emocionada”. Una vecina del interior, que describe como “una bendición del cielo” el acceso a los medicamentos que necesita. En el medio, una fugaz imagen de la estancia María Dolores y un recorte del discurso que dio el año pasado Orsi en ADM: “No prometemos magia, comprometemos seriedad, comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos”.

Los ejes del discurso de Orsi

Bajo la reiterada consigna de “la revolución de las cosas simples”, está previsto que el mandatario envíe en la tarde del lunes un mensaje a la ciudadanía sobre “todo lo que se viene por delante”, con el propósito de “proyectar la idea de futuro”, según adelantó la semana pasada el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, luego de una reunión entre la bancada del oficialismo y varios ministros en La Huella de Seregni.

Según supo la diaria por fuentes del gobierno, Orsi y su equipo están trabajando desde hace una semana y media en la elaboración del discurso, con base en una serie de informes presentados por los ministerios. El equipo de comunicación intervino para ajustar la forma del discurso y “traducirlo” para una audiencia amplia; se prevé que dure entre 35 y 45 minutos.

Entre un balance del primer año y las proyecciones del segundo -técnicamente al presidente le corresponde informar a la Asamblea General “sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención”-, se prevé que Orsi haga mención a las 63 prioridades que se fijó el gobierno en el primer Consejo de Ministros.

El mandatario destacará que la mayoría de los compromisos asumidos en la campaña electoral se cumplieron o están en vías de cumplirse. No obstante, la oratoria no se limitará a enumerar logros de su primer año de gobierno, sino que será “una oportunidad para marcar el rumbo”, con una mirada “más prospectiva que retrospectiva”, indicó una fuente. Orsi destacará especialmente la aprobación del presupuesto quinquenal sin mayorías parlamentarias propias, y agradecerá el apoyo de la mayoría de los partidos políticos.

El presidente hará algunos anuncios. Entre ellos, se referirá a la concreción de la creación de una zona franca industrial en Rivera, proyecto que sobre fines del año pasado estaba siendo considerado por la Dirección Nacional de Zonas Francas. Además, se prevé que haya referencias al Plan Nacional de Seguridad Pública y a los avances en relación al Diálogo Social; también hablará del agua potable, de la vivienda y de la producción.

Uno de los principales temas que hasta la noche del domingo se seguían evaluando es el énfasis a las acciones que tomó la actual administración que apuntaron a revertir medidas del gobierno de Lacalle Pou, como la renegociación del acuerdo por el proyecto Neptuno o la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de las patrulleras oceánicas. Desde el equipo del presidente no se evaluaba conveniente extenderse demasiado en estos puntos, teniendo en cuenta que Orsi hablará ante un Parlamento en el que estarán representados todos los partidos desde un lugar “institucional, no una tribuna partidaria”. “Va a cuidar mucho el clima político”, aseguró a la diaria una fuente del gobierno. Se hará una mención, pero será algo lateral.

Además, el discurso contendrá referencias a la situación actual del mundo, signada por guerras, conflictos y la violación del derecho internacional, y en ese marco el presidente destacará el vigor que tiene la democracia en Uruguay.

Los principales temas en la agenda del gobierno para este año

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó este domingo en su cuenta de X que “celebrar un año de gobierno” supone “reafirmar el mandato de cambio que la ciudadanía expresó con claridad” en las últimas elecciones nacionales. “Llegamos entre todos y todas para abrir una nueva etapa, con rumbo, planificación y decisiones que transformen lo estructural y enfrenten lo postergado”, expresó Lustemberg, y añadió que gobernar no significa “estridencia” sino “responsabilidad”.

Por el grado de avance de los preparativos y la proximidad de la decisión política, entre las 63 prioridades sobresale la reforma prevista para el sistema de transporte metropolitano, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en coordinación con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José.

Pero no es la única iniciativa de gran porte: también figuran las obras de la represa de Casupá y el Hospital de la Costa, a las que se suman las obras asociadas a la reformulación del proyecto Neptuno, algo no incluido inicialmente entre las 63 prioridades.

Del mismo modo, según lo señaló el propio Orsi días atrás, el gobierno seleccionará en las próximas semanas las dos mejores ofertas que ha recibido para la adquisición de patrullas oceánicas para la Armada Nacional, tras la resonada rescisión del contrato con Cardama, heredado de la administración anterior.

Asimismo, el Ministerio del Interior presentará este mes su Plan Nacional de Seguridad Pública, que fue discutido con representantes de la oposición y de la sociedad civil en el transcurso del año pasado. Si bien la cartera no ha hecho mayores adelantos, ya ha elaborado un proyecto de ley para transformar el Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado.

“Hace un año asumimos con una decisión clara: cambiar la forma de enfrentar la inseguridad en el país”, escribió en X este domingo el titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro. El jerarca sostuvo que en este tema “no hay soluciones mágicas” y afirmó que la prioridad del actual gobierno es “construir una política de seguridad que trascienda los gobiernos, que fortalezca el desarrollo del país y le devuelva la tranquilidad a nuestra gente”.

Para abril, en tanto, está previsto que culmine el Diálogo Social convocado por el gobierno para reformar el sistema de seguridad social. El combate a la pobreza infantil se mantiene como un asunto central para la actual administración. Una de las 63 prioridades es justamente “erradicar la extrema pobreza infantil y reducir de manera significativa la pobreza infantil en el quinquenio”.

La semana pasada, Caggiani anunció que el gobierno impulsará este año “una agenda muy importante en materia de mejora de la competitividad, la inversión y de algunas reformas importantes en materia de trabajo nacional”. Con respecto a la competitividad, el denominado “atraso cambiario” será un tema recurrente en la agenda pública; por lo menos, así lo pretenden las gremiales rurales. Entre otras iniciativas, el equipo económico está trabajando en un proyecto de ley para “mejorar” el régimen portuario, según adelantó a finales del año pasado el ministro Gabriel Oddone en el programa En perspectiva.

En el ámbito internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores encarará este mes la primera negociación a la interna del Mercosur de las cuotas asignadas al bloque regional en el acuerdo comercial con la Unión Europea, que podría entrar en vigencia en mayo.

En un mundo convulsionado, “vamos por el buen camino”

Según la exvicepresidenta de la República y referente del MPP Lucía Topolansky, en el primer año de un gobierno “lo más fundamental es la [aprobación de la] ley presupuestal”, porque “allí se ponen los rubros y los programas que se van a ejecutar” durante todo el período. En ese sentido, destacó la aprobación del presupuesto por parte del oficialismo, a pesar de no contar con mayoría en la Cámara de Diputados.

“Eso es muy importante, [hay que] repetirlo todos los días, [porque] vos vas a dar un paso y ‘preciso dos votos’, vas a dar otro paso y ‘preciso dos votos’; eran 700 artículos, dos votos, dos votos, dos votos, dos votos… Chapeau para los compañeros que lograron aprobarlo de esa manera”, afirmó Topolansky en rueda de prensa.

En sintonía con el video que compartió Orsi, la exvicepresidenta destacó que en estos primeros meses de gestión “los medicamentos se empezaron a dar” y “se empezó a bajar los atrasos en cirugía”, entre otras cosas. Topolansky no minimizó el impacto de “las cosas simples que le hacen a la cotidiana” de las personas. “Para una familia que pueda tener ahora en secundaria una beca Butiá y un comedor para su niño, ¿no es un abismo? Claro, eso no tiene glamur, pero las repúblicas no se hacen con glamur, se hacen con republicanismo”, expresó.

La senadora del FA Liliam Kechichian también mencionó la aprobación del presupuesto como uno de los principales hitos que tuvo el oficialismo en el primer año. “Logramos esencialmente incorporar el perfil que nosotros queríamos: el de la inversión en educación y el de mejorar algunas políticas sociales”, expresó a la diaria.

Asimismo, Kechichian destacó la sanción definitiva de la ley de eutanasia y la reciente aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que significó la consolidación de “una gran política de Estado”.

“Yo hago un balance positivo, y con muchas esperanzas de que 2026 sea el año en que podamos mostrar esa revolución de las cosas simples de la que habló el hoy presidente en la campaña electoral”, afirmó.

Con respecto a la agenda para el segundo año, Kechichian mencionó los avances que se puedan registrar en la reforma del sistema de transporte metropolitano, que es “una necesidad de Uruguay”, y también el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Educación y Cultura para crear la Universidad de la Educación.

A mitad de año, además, “vendrá la Rendición de Cuentas, en donde podremos explicitar también un conjunto de dificultades que se puedan haber encontrado”, apuntó. En ese sentido, Kechichian advirtió sobre las eventuales consecuencias que podrían derivarse de la actual situación internacional. “Ahora estaban preocupados por el cierre del estrecho de Ormuz [ubicado en el golfo Pérsico, al sur de Irán]; eso sería una hecatombe para una buena parte del comercio del mundo, porque el 20% del petróleo pasa por ahí”, apuntó.

De todos modos, la senadora del FA sostuvo que desde el gobierno uruguayo “se están dando pasos” en la dirección correcta, “en el marco de un mundo, de una región y de un país que tiene sin duda ciertas restricciones, pero vamos por el buen camino”.

“Naturalmente, no hemos sintonizado bien con la sociedad”

Para la senadora del FA Constanza Moreira, en tanto, los principales temas que el gobierno debería abordar en el segundo año son, esencialmente, cuatro. Uno de ellos está vinculado a la política internacional. La legisladora frenteamplista dijo a la diaria que “Uruguay está llamado a desempeñar varias responsabilidades internacionales -como la Celac, el Consenso de Brasilia y 15 instancias más que presidirá o integrará-, y eso le coloca un desafío global por delante en un escenario que se complica todos los días”. Uruguay, agregó, “será uno de los pocos países con gobiernos de izquierda y tendrá esa responsabilidad en foros regionales”.

Por otra parte, Moreira dijo que la mitigación de la pobreza infantil “será un tema en el que se concentrarán muchas actividades y recursos”. A su entender, el oficialismo “tendrá que tener rumbo firme, mostrar resultados y un plan país que concite amplios apoyos”.

En tercer lugar, consideró que, “ante una economía creciendo poco y un escenario financiero y comercial volátil, el país deberá encarar los temas de empleo y seguridad social como prioritarios”; en ese marco, dijo que el gobierno “precisa encontrar más recursos y asegurar empleo y políticas sociales”.

Por último, Moreira señaló que “la opinión pública deberá decantarse a favor del gobierno en un clima de polarización”. “Lograr esto será la gran apuesta”, añadió.

En tal sentido, el presidente del FA, Fernando Pereira, catalogó el intercambio con la sociedad como “un tema pendiente”. “Fue un buen año de gobierno, [en el] que naturalmente no hemos sintonizado bien con la sociedad. Es un tema pendiente, pero no quiere decir que no se haya avanzado”, manifestó en rueda de prensa.

Según Pereira, el gobierno encabezado por Orsi es “un gobierno de izquierda” que “cumple”. “Cumple a partir de la ley de presupuesto y de todo lo que va a brindar a la infancia, [como] el Bono Crianza, el Bono Escolar y políticas focalizadas del nacimiento mismo del bebé; todas estas políticas van a estar puestas en práctica a partir de 2026”, señaló.

El presidente del FA apuntó, además, que el año pasado “se crearon 26.000 puestos de trabajo” y “el salario aumentó 2,2%”, es decir, “lo mismo que aumentó en el período de Lacalle [Pou]”. “Hemos hecho cosas que han cambiado la vida de los uruguayos”, aseguró.

Pereira señaló que en abril la fuerza política empezará una nueva edición de “El FA te escucha”. “Eso supone salir a cada rincón, a cada lugar, a cada localidad, a conversar con nuestro pueblo a ver qué es lo que hicimos y lo que falta hacer, y escuchar con modestia lo que nuestro pueblo tiene para decirnos”, expresó.