Este viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que procederán a la aplicación provisional del tratado entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) una vez que los parlamentos de Uruguay y Argentina lo ratificaron.

Por su parte, la vicecanciller, Valeria Csukasi, dijo que le parece “increíble ver finalmente esta etapa cumplida”: “Siempre nos quedan dudas con la UE de qué tan posibles son las promesas que nos hacen. Increíblemente este acuerdo va a ver la luz posiblemente en no más de tres meses”, acotó en diálogo con En perspectiva.

A fines de enero, el Parlamento Europeo votó remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para corroborar que no contraviene la normativa del bloque. Csukasi dijo que, con base en la experiencia previa, “podría llevar hasta dos años de consideración” enmarcados en “un intento por atrasar la aplicación de este acuerdo”, algo que “habían logrado hasta ahora”. Dado que la Comisión Europea pasó por lo anterior “innumerables veces” –como con Canadá y con Singapur–, lo evaluó como una “táctica dilatoria” y aseguró una cláusula al solicitar la autorización de firmarlo en Asunción para que “si un solo país del Mercosur culminaba la ratificación y así lo notificaba, pudieran aplicar provisoriamente el acuerdo comercial y sus disposiciones dos meses después”.

El TJUE podría objetar la “división” del acuerdo y, si sucediera, “implicaría reacomodar internamente en la UE cuáles aspectos requieren pasar solo por el Parlamento Europeo y cuáles requieren la aprobación de los 27 estados”. Sin embargo, aún si no tiene objeciones, el Europarlamento “no tiene la potestad de modificar el contenido, como no la tenían nuestros parlamentos”, y cuando deba pronunciarse, “en dos años, este acuerdo ya va a haber mostrado que está lleno de oportunidades”.

Estará vigente en mayo. “Va a quedar un poco más de dos meses porque en realidad ayer tuvimos la aprobación parlamentaria, pero todavía tiene que promulgarse la ley en el caso de Uruguay, Argentina entiendo que ayer la promulgó. Tiene que publicarse la ley en los diarios oficiales y tiene que depositarse el instrumento de ratificación en Paraguay”, detalló. Una vez que se culminen los “trámites burocráticos” que enumeró Csukasi y “llevan algunos días”, ambos países notificarán a la UE y, a partir del aviso, “empiezan a contar los dos meses para la entrada en vigor”.

En esa fecha van a comenzar a regir los cronogramas de eliminación de aranceles tanto para la UE como para el Mercosur. Aunque difieren según el rubro, un ejemplo concreto es que en mayo Uruguay podrá exportar la carne que hoy va por la Cuota Hilton de 5.600 toneladas hacia la UE sin pagar la tarifa del 20%, ya que “de un día para el otro ese arancel desaparece”. También señaló que regirán las nuevas cuotas de carne, miel y arroz, porque “si bien demoran unos años y van en etapas entrando en funcionamiento”, tendremos “algunas toneladas más” para exportar. A su vez, “se suman un montón de productos que desde el día uno del acuerdo ya no van a pagar arancel o van a empezar a pagar menos arancel del que estaban pagando hoy por hoy”, señaló.

Otro pendiente es definir la distribución de las cuotas para cada producto a la interna del bloque sudamericano. En ese sentido, hay una reunión en Asunción prevista para la brevedad con el objetivo de “discutir cómo va a ser esa repartición”. La tarea es compleja porque es ahí donde “está el valor más grande de este acuerdo en términos inmediatos, más allá de todo el comercio que pueda crearse en nuevos productos”, pero el Mercosur está “obligado” y no tiene “escapatoria”, ya que, una vez que el acuerdo entre en vigor en mayo, tiene 90 días para notificar la distribución de cuotas, por lo que deberá discutirlo “con realismo y pragmatismo”.

En sentido inverso, es “la misma lógica”: “A partir de la entrada en vigor, los productos europeos van a poder acceder a los mercados del Mercosur pagando menos aranceles. En muy pocos casos se elimina el arancel desde el día uno, el Mercosur más bien elimina sus aranceles en las canastas de desgravación –es decir, en los grupos– más tardíos y en la mayor parte de los casos van a faltar diez o 15 años para que el arancel realmente se elimine”, acotó la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre los socios del bloque sudamericano también deberá discutirse “sobre las cuotas que el bloque le otorga a la UE para acceder”, como la de lácteos. “El MEF mostraba que, de acuerdo a los primeros modelos que han corrido, en los primeros diez años del acuerdo los efectos son muy pequeños justamente porque las sensibilidades han quedado incluidas en cuotas que se implementan en diez años”, informó.