El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este lunes al evento de presentación de la empresa Alloi, integrada por uruguayos y estadounidenses y “dedicada a la exportación de servicios de ingeniería y arquitectura para el mercado de Estados Unidos”, según informó la Presidencia de la República. En ese marco, el mandatario fue consultado sobre varios asuntos de la agenda pública, entre ellos, la reciente rescisión del contrato firmado por el anterior gobierno con el astillero español Cardama Shipyard y el compromiso de la actual administración de adquirir otras patrullas oceánicas en este período.

Orsi aseguró en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo está recibiendo ofertas “todas las semanas”. “De estas dos semanas que pasaron, por lo menos van cinco”, señaló. Consultado sobre los plazos previstos para la definición de la compra, expresó: “En este mes tendríamos que tener por lo menos seleccionadas dos de las opciones que más nos gustan”.

El presidente apuntó que una de las ofertas que ha recibido el gobierno es de una empresa española y mencionó que esto abre la posibilidad de que se utilice la estructura que armó Cardama en su astillero de Vigo antes de la ruptura del acuerdo. “Eso nos da esa ventaja, pero repito, tenemos que ir por la mejor opción. Por supuesto que hay un tema de costos que uno tiene que analizar; pero por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces”, afirmó.

Orsi sostuvo que, en este caso, “lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas”, porque “es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo”.

Para la próxima adquisición destinada al fortalecimiento de la Armada Nacional, el mandatario dijo que se mantendrán “las condiciones técnicas que se habían planteado”. También destacó la importancia de que haya “transparencia a la hora de demostrarle a la ciudadanía, y fundamentalmente a la Armada Nacional”, sobre “los equipamientos que estamos adquiriendo”.

Orsi puntualizó que no se trata de “un tema de tope” en el desembolso que hará el Estado uruguayo en la nueva compra, sino de que, “más allá del gasto, la tranquilidad de que lo que vos estás pagando te lo van a hacer”.

Por otra parte, el presidente señaló que no alcanza únicamente con dos patrullas oceánicas. “Precisamos lanchas rápidas para el control del río Uruguay y la costa oceánica. La costa, costa, río de la Plata y océano, y a su vez, el río Uruguay”, apuntó.

Acerca de la comisión investigadora que se aprobó este mismo lunes en el Parlamento, Orsi dijo que “el Parlamento es soberano y tiene que resolver lo que corresponda”. “No está mal. No hay que tenerle miedo a eso. Hay que darle a los parlamentarios todas las herramientas para que puedan desentrañar las cosas que de repente no les quedan claras o que están entreveradas. Está bien”, subrayó.

El proyecto sobre despidos “es un tema que hay que analizar”

Acerca de la presentación de la empresa Alloi, Orsi manifestó: “Esta es la integración de verdad, la que más futuro tiene, porque los países por lo general están un poco sometidos a la voluntad de los gobiernos; ahora, cuando se da algo de esto, que es alianza entre empresas o entre privados, esto tiene mucho más larga vida”.

Consultado sobre los recientes despidos en empresas del sector tecnológico, algunas de ellas instaladas en régimen de zonas francas, el mandatario dijo que ha seguido el tema con “preocupación”. “Es de ida y vuelta esto”, resaltó.

En cuanto al proyecto de ley que presentará en los próximos días el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que propone, conforme al Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que las empresas avisen con antelación sobre los despidos, Orsi dijo que ese asunto “no tiene nada que ver con esto”. “Es un tema que hay que analizar, [pero] son cosas diferentes”, afirmó.