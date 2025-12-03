Invitado a participar de una mesa de autoridades organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, se refirió este martes al proyecto de ley que establecerá que las empresas deberán informar previamente al MTSS la decisión de ejecutar despidos masivos.

Castillo expresó en rueda de prensa que “el proyecto ya existe”, y que “en el período de la administración anterior ya fue motivo de debate”. El jerarca recordó que, en la pasada legislatura, los senadores frenteamplistas José Nunes y Óscar Andrade presentaron un proyecto que atiende uno de los contenidos del Convenio Internacional del Trabajo 158, “que establece las garantías mínimas que debe tener todo trabajador”, en cuanto a saber qué tipo de estabilidad laboral tiene.

Agregó que “si nadie está pensando en despedir trabajadores y en irse del país, nadie tendría que preocuparse. Lo que tenemos que brindar y generar como Estado son garantías, a los efectos de dar protección y prevención, de que si alguien toma una decisión de este tipo, exista un preanuncio, de manera de intentar evitar que ocurra”.

Sostuvo que se buscará que dicha normativa “sea también una reglamentación o una ley”, y adelantó que en la próxima semana se presentará un avance del texto ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores.

Consultado acerca de la opinión de representantes de la oposición, de que dicha ley podría originar que determinados inversores decidan no instalarse en el país, o que algunas empresas resuelvan irse, Castillo respondió que “se presenta esta normativa precisamente porque se han ido empresas, de la noche a la mañana”. En ese sentido, agregó que se ha despedido a trabajadores por estados de WhatsApp, y que “la oposición tendría que pensar más en los compatriotas que están quedando sin trabajo”.

Señaló también que cuando la oposición era gobierno, “en enero pasado, una firma multinacional (Yazaki) se retiró del país, dejando a 1.200 trabajadoras en la calle, despidiéndolos por WhatsApp. Eso no es lo justo. No es lo que queremos”, y destacó que a lo largo del año “han sido varias las empresas que han despedido a los trabajadores por video”.

Por su parte, con respecto a las declaraciones de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi rechazando la iniciativa y afirmado que no le sorprende porque Castillo “es comunista”, el ministro manifestó: “No me llama la atención, Juan Castillo es comunista. ¿Qué descubrió?, ¿la pólvora? Sí, soy comunista. Nunca lo negué, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la propuesta de la senadora?”, concluyó.