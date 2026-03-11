La propuesta que hizo el lunes el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en entrevista con la diaria Radio, de abrir las acciones de las empresas públicas para canalizar el ahorro nacional y financiar proyectos, sigue dando que hablar. Al beneplácito con que la acogieron distintos actores de la oposición y los reparos en algunos sectores del Frente Amplio y del sindicalismo, se sumó el miércoles el anuncio del senador nacionalista Javier García de que convocará a Sánchez a Comisión de Hacienda para que se explaye sobre su iniciativa.

“El Parlamento debe analizar en profundidad este planteo. Es importante salir de los titulares y pasar a lo concreto para saber exactamente qué propone el gobierno y cuáles serían sus implicancias”, expresó García, y aseguró que el Parlamento puede trabajar para cambiar el régimen jurídico de las empresas públicas y hacerlas “más eficientes, competitivas y modernas”.

Consultada en rueda de prensa sobre este tema, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que está “absolutamente de acuerdo” con la iniciativa mencionada por Sánchez. “Para mí no es algo nuevo. En realidad me parece que es algo que está retomando Presidencia, y entiendo que es importante lo que están diciendo. De hecho, Pepe Mujica lo mencionó hace mucho tiempo esto de que el concepto de accionistas tiene que ver con que la gente ya es accionista de las empresas públicas porque son del Estado”, indicó Cardona. Consideró que en este sentido, una iniciativa de este tipo “viene por esto de democratizar los proyectos nacionales, habilitar a que la gente se empodere de esos proyectos, forme parte de las ganancias del proyecto, que fue lo que pasó con el parque eólico y ahora pasa con la [energía] solar”.

Explicó que el concepto se asemeja a lo que se hizo con la energía eólica en el proceso de cambio de la matriz energética, cuando “se habilitó una inversión privada potente que le salió bien a la gente que vino a invertir”, y a su vez “se habilitó el microaporte, el aporte de un ciudadano que antes iba a una casa de intermediación financiera a poner 100 dólares y formaba parte de ese proyecto, y ahora cada vez que las empresas cierran su balance a fin de año se distribuye esa ganancia”.

“De ninguna manera estamos hablando de privatizar ni estamos hablando de nada que implique un cambio normativo”, remarcó la ministra. “Es algo que ya la UTE lo sabe hacer, las empresas públicas lo saben hacer, y tiene que ver con encontrar formas más inteligentes y democráticas de financiar los proyectos nacionales”, enfatizó.

Asimismo contó que tanto la academia como el sector privado están pidiendo formar parte de la próxima planta de energía solar que se construirá en Cerro Largo en el segundo semestre de 2026, y se están “viendo alternativas posibles” que “permitan desembarcar en territorios para ayudar departamentos que no están tan bien y que no tenían proyectos nacionales como en otro momento”, al tiempo que también se trabaja “algún camino” en este sentido con Antel.

Otro ministro que se pronunció a favor de una iniciativa de este tipo fue el de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. El 29 de enero, en entrevista con Búsqueda, Oddone evaluó que Uruguay tiene “una falla por la cual mucho ahorro doméstico se canaliza al exterior”. En ese marco, consideró que las empresas públicas deberían ser “actores más relevantes de lo que son en el mercado de valores, idealmente buscando apertura de capital”.