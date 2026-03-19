En una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, el canciller Mario Lubetkin se refirió al acuerdo Mercosur-Unión Europea, que fue aprobado a fines de febrero en el Parlamento. Subrayó que cuando el Parlamento “en forma casi unánime” ratificó el acuerdo, anunció que iban a iniciar un proceso “muy serio y sólido hacia la preparación de nuestro país para este acuerdo estratégico, ojalá fundamental para nuestro futuro”.

“Creo que este es el logro de una convicción sostenida durante décadas. Estamos hablando de varias generaciones que estuvieron trabajando en esta negociación compleja y en los diálogos técnicos”, señaló. Agregó que en el contexto global “de tensiones geopolíticas, la fragmentación económica y las incertidumbres que se generan, este acuerdo tiene que ser algo que, basado en reglas, cooperación económica e integración, sea un verdadero motor para nuestro desarrollo y para el desarrollo de los amigos europeos”.

El canciller señaló que esta otra etapa “debe ser de estudio de impacto”, porque “son herramientas fundamentales” que permitirán “la implementación real, eficiente y el mejor aprovechamiento de estas oportunidades”. “La puesta en marcha de este acuerdo que impulsará la agenda de transformaciones tiene cuatro pilares: la atracción de inversiones, que debemos consolidar; la diversificación exportadora hasta llegar a la eliminación progresiva de hasta 90% de aranceles de comercio; la sostenibilidad; y la calidad”, explicó.

Lubetkin subrayó que espera que a partir de mayo se pueda entrar en la fase de ejecución, y que eso no sería posible “sin saber si te dan los números y la información dura”. “Porque si hay algo que nos preocupa a todos es que no podemos improvisar, no tenemos margen para improvisar. Tenemos que saber que va a haber sectores productivos que van a ganar mucho y que hay otros sectores que se pueden ver afectados, y también tenemos que saber cómo tratarlos para poder aumentar en su conjunto el crecimiento de nuestro país”, finalizó.