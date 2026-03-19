La Estación Central de AFE, de la que no sale un tren desde 2003, volverá plenamente a manos del Estado, según informó El Observador y confirmó la diaria por fuentes del Poder Ejecutivo, luego de varias idas y vueltas –que incluyen un juicio– con Glenby SA. Esa empresa había ganado la concesión del predio a fines de los 90, cuando se bosquejaba el Plan Fénix, que fue anunciado con bombos y platillos durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti (1995-2000), pero nunca llegó a concretarse más allá de la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones para la sede de Antel.

En 1998 el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) compró la Estación Central y los otros dos padrones en donde funcionó la playa de maniobras por ocho millones de dólares, y en 1999 Glenby SA se presentó a una oferta. En 2001 le vendieron los dos padrones y le dieron la concesión por 30 años de la vieja estación para ejecutar su plan de inversiones. Pero todo fue quedando en la nada. Así, se sucedió un largo juicio en medio de expropiaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Mientras se daban las idas y vueltas judiciales y administrativas, el predio seguía juntando polvo.

El miércoles, el directorio del BHU mandató a la firma de un acuerdo transaccional para terminar el diferendo con Glenby SA y el predio pasará a manos del MTOP. Desde el Poder Ejecutivo señalaron a la diaria que resta esperar a que el juez firme el acuerdo, y resaltaron que “se recuperó todo el predio en una negociación muy exitosa”.